Tras el resultado de las PASO presidenciales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) inició reuniones con candidatos de la oposición con un objetivo central: saber quién, cómo y con cuánto ajuste le pagarán si triunfan en las elecciones de octubre. En pocas palabras, en sus encuentros recientes con el libertario Javier Milei y los economistas de Patricia Bullrich, armaron una especie de testeo de fieles a las políticas de ajuste que el organismo reclama. "No esperábamos tanto", contó a Página I12 una fuente del Fondo en Washington, admitiendo que los interlocutores les evitaron un camino de disputa. El jefe de la Libertad Avanza prometió pagar sin renegociar y ajustar más que lo exige el FMI; mientras que el bullrichismo garantizó lo mismo aclarando, además, que si ganan pedirán frenar los desembolsos que el ministro de Economía, Sergio Massa, consiguió para el mes de noviembre.

Los contactos del organismo con ambos partidos se dieron en reuniones vía Zoom. El más reciente fue el de Milei, que charló esta mañana con el director del hemisferio occidental del FMI, Rodrigo Valdés, y el venezolano Luis Cubeddu. A diferencia de lo que pasó en la reunión de Melconian, Milei llevó a un equipo de gobierno y habló de cuestiones como si fuera segura su victoria. Estuvieron allí, acompañándolo, los exfuncionarios económicos menemistas Carlos Rodríguez, Darío Epstein y Roque Fernández. "No es necesario que nos pidan ajuste, el nuestro es más importante que el de ustedes", dijo Milei y avisó que "no defaultearemos ninguna deuda".

Un rato después, en sus cuentas de Twitter, dos de sus asesores salieron a dar más datos. Carlos Rodríguez, director del BCRA con Menem, aseguró que "la idea es seguir con el programa de desembolsos vigentes". Mientras que Epstein agregó que Milei explicó al organismo "el plan económico financiero de La Libertad Avanza" y "las tres etapas (generaciones)" que propone su programa. "El FMI explicó la naturaleza del acuerdo actual y fecha de vencimiento. Javier aclaró: 'Nosotros no vamos a defaultear ni al FMI ni la deuda soberana'", sostuvo el economista.

Cinco puntos del PBI

"Les dimos detalles del conjunto de reformas que se harán en caso de acceder a la Presidencia", dijo a este diario una fuente cercana a Milei. Y admitió que esa idea tiene un centro: "un importante ajuste fiscal, más importante que el exigido por el propio Fondo, la unificación de los los tipos de cambio, cerrar el déficit financiero, vía reducción de gastos y abrir la economía". La promesa que más le llamó la atención al FMI fue cuando Milei garantizó un recorte del "5 por ciento del PBI", una poda que generaría un escándalo social de magnitudes. Para tener una idea, el acuerdo que actualmente se está intentando cumplir es de llegar a un 1,9 por ciento de ajuste.

En el FMI, solo por curiosidad y no porque preocupe particularmente el tema, le preguntaron al libertario si el ajuste tan drástico se iba a poder sostener socialmente. "Es un ajuste que no lo pagará la sociedad ni la producción, si no la política a través de una profunda reforma del Estado; el impulso de una modernización de las leyes laborales y la promoción de una reforma monetaria que termine con el Banco Central", sintetizó.

Tampoco estvuo ajena a la charla la cuestión de la dolarización. Una idea que no inquieta particularmente al FMI, que sí estaba interesado en saber cómo y en qué plazos se cobraría la deuda.

Juntos por el Cambio y la versión del FMI

El FMI confirmó ayer la reunión con Milei y recordó también "que a principios de esta semana el equipo del FMI también se reunió con los asesores económicos de la Sra. Bullrich". En ese contexto, destacaron que "estas discusiones fueron una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre las perspectivas económicas actuales de Argentina y entender sus prioridades de política económica". Asimismo, el organismo que conduce Kristalina Georgieva explicó que "como se indicó anteriormente, estas reuniones son parte de contactos regulares y rutinarios del Fondo con un amplio rango de referentes políticos y económicos, que también incluyen a países con programas del FMI, para comprender sus puntos de vista y opiniones sobre los objetivos generales y las políticas clave de los programas respaldados por el Fondo".

La reunión referida con Juntos por el Cambio la tuvieron con Melconian, que admitió que hace tiempo, vía su cargo en la Fundación Mediterránea, ya venía charlando con el FMI. De esos encuentros fueron además parte, por separado, otros asesores de Bullrich, el caso de Luciano Laspina, Guillermo Mondino, Gabriel Lopetegui y Pablo Guidotti. Todos ellos se comprometieron a un ajuste fuerte, mostraron preocupación por el nivel de reservas y hasta sugirieron que sería mejor que el último desembolso del año, que cerró Massa, se negocie con el presidente que sea electo en octubre.