Luego de la eliminación temprana de San Lorenzo en la Copa Argentina ante Deportivo Morón, el entrenador uruguayo Diego Aguirre afrontará una serie de compromisos que podrían determinar su futuro en el club. Racing es el primer escollo que deberá sortear el domingo, en el Nuevo Gasómetro, y de pasarlo exitosamente tendrá en el horizonte a Lanús, el rival de cuartos de final de la Copa Libertadores, el objetivo principal que tiene el club de Boedo. Los dirigentes mantuvieron reuniones en las últimas horas para definir el futuro del entrenador. El presidente Matías Lammens desea sostenerlo en su cargo, al igual que el manager Bernardo Romeo.

San Lorenzo recibió al fin un cachetazo a manos del humilde Morón, que viene de ascender de la tercera a la segunda división, aunque los malos partidos ante Emelec y Cipolletti, que salvó en la definición por penales, fueron prólogos que mostraban el rumbo del equipo.

El plantel de San Lorenzo trabajó en la Ciudad Deportiva ayer, a puertas cerradas, y tendrá libre hoy hasta mañana a las 15, cuando los futbolistas fueron citados para retomar la labor de preparación del partido ante Racing, el domingo próximo a las 16.05 en el Bajo Flores.

Aguirre admitió que la eliminación frente a Morón de la Copa Argentina marcó el momento “más difícil”, desde que está en el club.

El traspié del conjunto azulgrana no hizo más que alimentar las críticas hacia Aguirre. Los hinchas no están conformes con las decisiones del conductor y con el desempeño del equipo en los últimos meses. La derrota agudizó los cuestionamientos. Una vez finalizado el partido ante Morón, las redes sociales se inundaron de mensajes bajo el hashtag #AndateAguirre, dejando en claro que los simpatizantes de San Lorenzo no lo quieren más al frente del equipo.

El uruguayo firmó hace diez días la renovación de su vínculo con la entidad, y el desempeño del equipo en sus últimas presentaciones aplacaron mucho su imagen.