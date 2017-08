“Todos los jueces cuya probidad esté objetivamente en duda deben ser investigados y juzgados en forma rápida y efectiva”, señalaron ayer seis asociaciones empresarias cercanas al Gobierno a través de la firma de un comunicado titulado “Sin justicia no hay República”. En el texto ofrecen de manera implícita su respaldo al oficialismo luego de que el Consejo de la Magistratura aprobó el jury contra el camarista en una maniobra irregular cuestionada por la oposición. La jugada empresaria fue en respuesta a un pedido reservado de apoyo que surgió del propio gobierno.

El documento está firmado por la Asociación Cristiana Dirigentes de Empresa (ACDE), la de Bancos de la Argentina (ABA), Empresaria Argentina (AEA), la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Si bien el tono del comunicado pretende ser moderado y a favor de una Justicia independiente, el contenido y su difusión son un claro apoyo de un sector del establishment empresario a la intervención oficial sobre las decisiones judiciales.

En el comunicado de ayer, las cámaras empresarias apoyaron lo actuado contra Freiler por el Consejo de la Magistratura, que aprovechando la ausencia temporal de un consejero, lo suspendió del cargo y le inició juicio político. En su documento reclaman el pronto enjuiciamiento de los jueces sobre los que se duda de su comportamiento “ético y republicano”. “Las entidades abajo firmantes, que promueven desde sus orígenes los valores y principios de comportamientos éticos y republicanos, expresan su visión sobre el correcto funcionamiento de la Justicia, como requisito indispensable para que haya República”, señala el escrito de las cámaras empresarias. Según detalla, “los jueces que tienen facultades para decidir sobre la libertad y el patrimonio de las personas deben mantener comportamientos éticos ejemplares, sin sombra de dudas y ser referentes de ello para la sociedad toda”. “Por tal motivo, es vital que la propia Justicia funcione de manera transparente para preservar la institución que el juez representa, tomando las medidas necesarias para asegurar que todos los jueces cuya probidad esté objetivamente en duda, sean investigados y juzgados en forma rápida y efectiva, dentro del marco de la ley”, concluye el comunicado empresario.

Uno de los principales impulsores de la iniciativa fue el titular de la Sociedad Rural, Luis María Etchevehere, quien milita activamente dentro del macrismo y en la última inauguración de la exposición rural de Palermo presionó públicamente a los jueces. “En los años previos a la elección de diciembre de 2015 no hubo provecho para nada, más que para el delito. A todos se nos quiso enseñar a someternos: se nos quiso enseñar a durar más que a vivir. De la pobreza se hizo un recurso político. Ahora, cuando las cosas han cambiado, quienes han violado la ley tienen que ir presos. No pedimos venganza sino justicia. La justicia lenta, aletargada por el miedo al poder de los intereses perversos, no es Justicia: es complicidad. El saqueo de la República no debe quedar impune, porque esa impunidad equivaldría, una vez más, al triunfo del pasado sobre el futuro. Es hora de que los representantes del Poder Judicial obren en consonancia con lo que saben. ¡Y es mucho lo que saben, desde hace mucho tiempo!”, aseguró Echevehere el mes pasado junto al presidente Mauricio Macri.