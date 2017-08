"Sin democracia comunicacional no hay #NiUnaMenos", es el título del comunicado de Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no Sexista (PAR), una articulación mixta de profesionales de todo el país que se reunió este fin de semana en Rosario, para su 12º Encuentro. La actividad comenzó con una entrevista pública a Rita Segato en el teatro de la Asociación Empleados de Comercio. En las conclusiones de los dos días de elaboraciones de decenas periodistas de todo el país, señalaron: "En relación con la cobertura de la violencia de género, valoramos que el tema esté instalado en la agenda informativa; sin embargo, vemos con preocupación que su tratamiento es inadecuado: no se consideran las desigualdades de género como causa de la violencia y el abordaje es morboso, lo cual fortalece la imagen del victimario".

Las periodistas reclamaron "el cumplimiento integral de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, particularmente en las políticas de género: designación del/la Defensor/a del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (el organismo está bajo una titularidad interina desde noviembre del 2016), implementación de sanciones por violencia mediática por parte del ENACOM, y efectivo funcionamiento de la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual".

Entre los planteos que quedaron del encuentro realizado en el Sindicato de Prensa de Rosario, la Red Par lamentó "la disolución del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, a la vez que valoramos que el nuevo Observatorio de Violencia Simbólica y Mediática opere sobre múltiples soportes". Y también denunció "que los cambios introducidos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual profundizaron la concentración histórica de los medios de Argentina provocando una mayor precarización laboral que afecta particularmente a las mujeres periodistas ya que están vinculadas a las empresas con contratos de mayor informalidad".

La Red Par agrupa a más de 100 periodistas del país, que se reúnen una vez por año en distintas ciudades. En esta ocasión, comenzaron el encuentro con una entrevista pública a Rita Segato, antropóloga argentina, autora de Las estructuras elementales de la violencia y La escritura en el cuerpo de las mujeres , entre otros textos. Y para el cierre, actuó la murga feminista Modestia Aparte, de estilo uruguayo, integrada por mujeres, con la dirección de Andrea Andrés. Durante el fin de semana, la Red deliberó sobre las estrategias para que la perspectiva de género permee los medios de comunicación, y planteó su posición: "En cuanto al funcionamiento del Estado, no sólo sobre comunicación y género, nos alarma la falta de financiamiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional de los programas que sostienen las políticas de género", expresaron y repudiaron la "criminalización de la protesta social y política".