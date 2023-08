La oposición buscará reformar aspectos claves de la Ley de Alquileres, en una sesión especial convocada para este miércoles. La reducción de los plazos de contrato y el cambio en el régimen de actualizaciones son los puntos bajo la mira. Si bien el oficialismo cuenta con el dictamen de mayoría, distintas organizaciones de inquilinos advierten que la oposición unida puede sancionar cambios que van a generar una “profundización de la crisis habitacional”. Las organizaciones rosarinas pidieron a los diputados santafesinos que no den quórum y adelantaron que se movilizarán al Congreso.

La sesión se plantea para el mediodía de este miércoles, con la intención de debatir los dos dictámenes de reforma sobre la Ley de Alquileres aprobados un año atrás. El oficialismo cuenta con el dictamen de mayoría, que propone mantener la base de la normativa vigente y sumar una serie de beneficios fiscales a los propietarios para que vuelquen sus propiedades al mercado inmobiliario, y así mejorar la oferta de inmuebles en alquiler.

En tanto, con el dictamen de minoría la oposición busca cambiar dos artículos fundamentales en la ley. Por un lado, reducir el plazo mínimo de alquiler de tres a dos años; y por otro, que el ajuste del precio del alquiler pase a ser semestral o trimestral, bajo un índice acordado por las partes.

Con la ley vigente, el cálculo de actualización se rige por el índice para Contratos de Locación (ICL) que publica el Banco Central, y que contempla la variación de la inflación, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, y los salarios, en función de la remuneración promedio de los trabajadores formales (RIPTE). En agosto ese cálculo dio que los alquileres debían aumentar un 109%, cuando la inflación interanual fue del 113%, es decir, cuatro puntos por debajo. En julio la brecha fue aún mayor: el índice dio un 104% con una inflación interanual del 115%, doce puntos debajo de la inflación.

Para el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Eduardo Toniolli, lo que está en discusión es una idea instalada por el mercado inmobiliario, y adoptada por parte de la oposición, de que la falta de inmuebles en alquiler se da por la entrada en vigencia de la ley, y no por un contexto económico hostil que impacta en todos los niveles. “Lo que buscan es derogar los artículos de la norma que protegen a los inquilinos en este escenario tan adverso”, evaluó en declaraciones a Rosario/12.

El legislador peronista sostuvo que la Ley de Alquileres es perfectible, sobre todo en cuanto a los controles, porque no cuenta con un organismo de aplicación que garantice su cumplimiento, ni tampoco cuenta con mecanismos efectivos para lograr que se registren los contratos en la AFIP. “Pero lejos de intentar mejorar esos aspectos, la oposición desde un principio se detuvo exclusivamente en ir por la derogación de esos artículos”, expresó y agregó: “El índice de actualización siempre da por debajo de la inflación. Entonces el problema no es la norma, sino su incumplimiento”.

Para lograr quórum, Juntos por el Cambio necesita 129 diputados, por lo que deberá negociar con otros bloques y aún está en veremos lo que pueda pasar. “Seguimos trabajando en juntar una mayoría que apueste a mejorar la norma, no a empeorar la situación de los inquilinos”, señaló Toniolli.

Organizaciones

En ese contexto, distintas organizaciones de inquilinos del país se mantienen en alerta por la sesión de mañana. Desde la Agrupación de Inquilinos de Rosario, que forma parte de la Federación de Inquilinos Nacional, adelantaron que se movilizarán al Congreso “para frenar al mercado inmobiliario”. Por medio de un comunicado, manifestaron su preocupación por las reformas que se buscan impulsar sin tomar en cuenta ninguna de las propuestas presentadas por el sector.

“Les pedimos a los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe que no den quórum para que no puedan avanzar estas reformas regresivas que van en contra de los inquilinos”, expresó Sebastián Artola, uno de los referentes del espacio. En particular, la solicitud va dirigida a los legisladores socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein, integrantes del Interbloque Federal que “quiere llevar adelante estas reformas con Juntos por el Cambio”.

Asimismo, desde distintas organizaciones confirmaron que presentarán un petitorio a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para que aquellos diputados que tengan propiedades para el alquiler, se abstengan de votar. Entienden que la situación presenta un “conflicto de intereses” y que hay antecedentes que juegan en favor de la solicitud, como la del diputado Juan Manuel López, que semanas atrás se abstuvo de votar la modificación de los créditos UVA por ser el mismo una de las personas hipotecadas.

Por su parte, Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, sostuvo en declaraciones a este medio que las reformas que se proponen son “un claro retroceso” en los derechos de las personas que alquilan. “Es algo que complicaría mucho más la situación económica. Sería encarecer el valor de la locación, pero además restarle todo tipo de previsibilidad a un contrato, sobre todo para el eslabón débil que es la persona que alquila”, describió.

En tanto, para Emmanuel Canelli, de Inquilinxs Rosario, hablar de reforma es un “tecnicismo” de la oposición para no hablar de derogación. “Es puntualmente operar a corazón abierto la ley, porque lo que se está buscando es reformar los dos aspectos centrales”, expresó a Rosario/12 y agregó: “Eso es prácticamente una derogación, porque es retrotraer casi en su totalidad lo que fue la ley de alquileres por la que peleamos”.