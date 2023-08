”El objetivo de Central es pelear alto en la tabla y clasificar a jugar copas internacionales”, remarcó Agustín Sández, nuevo refuerzo de Central. El ex defensor de Boca fue presentado ayer junto al volante paraguayo Giovanni Bogado y ambos expresaron el deseo de debutar el lunes ante Banfield. La presentación estuvo a cargo del manager Federico Lussenhoff, quien anticipó que el club está a la tarea de sumar antes de fin de mes dos refuerzos más.

Central confirmó la compra de la mitad del pase de Sández a Boca y de Bogado a Libertad de Paraguay. Desde ayer ambos refuerzos entrenaron con el equipo y llegaron a pedido de Miguel Russo, quien los considera con posibilidades ciertas de ganarse un lugar en el once titular. “Este es un paso en mi carrera para crecer como jugador”, aseveró Sández. “Hablé con Miguel (Russo) antes de firmar sobre lo que me va a pedir, de los movimientos tácticos y en la posición que me va a utilizar. Vengo con las expectativas de pelear en lo más alto y clasificar a una copa internacional”, expresó Sández al concluir su primer entrenamiento en Central. “Pasar de Boca a Central lo tomo de la mejor manera. Llegar al club más grande del interior es algo muy lindo y me sirve seguir creciendo como jugador”, agregó el lateral zurdo. “No venía con continuidad en Boca pero estaba entrenando de la mejor manera, estoy a disposición del técnico para el lunes”, recalcó Sández

Bogado, por su parte, se encuentra ante un desafío mayúsculo: “El fútbol argentino es muy diferente al paraguayo. Vengo a Central para cumplir objetivos personales como jugar en este país. En Paraguay se sigue mucho el fútbol argentino y sabemos que la hinchada de Central es una locura”, valoró el ex volante de Libertad.

El libro de pases cierra a fin de mes y los canayas están aún a la búsqueda de dos refuerzos más: un volante de marca y otro ofensivo. Al respecto, ayer Lussenhoff expresó: “Hay otras gestiones que estamos trabajando para lograr un salto de calidad en algunos puestos que necesitamos. Buscamos sumar uno o dos jugadores más, se habló con muchos pero para que se concreten se deben dan las condiciones que nosotros pretendemos”.