Finamente se concretó el ofrecimiento de de recompensa para quiénes aporten datos sobre el crimen del Ministro. La oferta la hizo el gremio de los gastronómicos, del que Rojas era secretario General, y no el Gobierno como lo habían confirmado meses atrás. La recompensa ofrece 5 millones de pesos para quienes aporten información sobre los autores del crimen del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas (73) ocurrido en diciembre pasado.

El abogado de la familia, Iván Sarquís, dijo que la oferta responde a que la causa está parada y que “a nadie le importa, ni a la Corte, ni al Gobierno, que el crimen de un Ministro en funciones siga impune”.

Desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) comunicaron que pagarán 5 millones de pesos a quienes aporten información que permita esclarecer el asesinato del ministro de Desarrollo Social de Catamarca. En el comunicado se informó que la moción fue presentada por el gremialista Luis Barrionuevo, íntimo amigo de Rojas.

“No escapa a nuestro conocimiento del suscripto la existencia de una investigación judicial en la Fiscalía Penal N°5, sin embargo, dicha investigación judicial a la fecha no ha arrojado resultados positivos en cuanto a la identificación de los autores, cómplices o encubridores de su muerte", argumenta el comunicado.

En diálogo con Catamarca/12, Sarquís, analizó que la recompensa se da en un contexto en donde "pasaron 9 meses y la investigación esta parada. No se le dan las recursos al Ministerios Público, ni se lo nota preocupado tampoco. A nadie le importa que el crimen de Juan Carlos siga impune. Hoy no tenemos resultados y alguien debería hacerse responsable de la ausencia de resultado. Ni siquiera devolverles los teléfonos a los hijos. No veo preocupación o que le importe al Procurador, a la Corte, al Gobierno que se espante por semejante nivel de impunidad con el homicidio de un Ministro en función”, aseguró. Y agregó ; “esos 5 millones son reflejo de lo que está ocurriendo en el expediente. Se suman cuerpo tras cuerpo y los resultados son cero”.

Hipótesis

Por otra parte, Sarquis explicó que desde la familia “estamos trabajando por nuestra parte tratando de encontrarle la punta al ovillo, ante el estancamiento investigativo. Estamos evaluando distintas hipótesis. De esas hipótesis, entendemos en virtud de las particularidades del homicidio, que podríamos estar ante la presencia de al menos dos o tres personas, por cómo se lo ultima, y por algunos elementos que expediente”, señaló-

“Entendemos que la forma en la que fue ultimado, se emparentaría a un trabajo muy bien efectuado, un trabajo limpio. No obstante tengo que hacer la salvedad de lo ineficiente y defectuosa que fue el operativo del levantamiento del cuerpo y la escena del crimen”, aclaró.

“Creemos que estamos lejos de un crimen pasional, o del crimen en ocasión de robo y pensamos que el móvil fue económico pero no por dinero que tenía guardado él en su casa. Se trato de un homicidio en cercanías de la Fiesta de la Virgen, donde entra y sale gente de la provincia todo el tiempo. También y porque tenemos que pensar en todo, se da justo cuando estaba de turno el Fiscal menos experimentado de todos (Laureano Palacios) ”.

En este contexto, Sarquís dijo: “Quizá haya que darle importancia a lo que dice Fernando (Hijo del ministro asesinado) y mirar a otro lado aparte de la familia. Volvemos a insistir con que el expediente está plagado de testigos que dicen que la preocupación del Ministro era por cuestiones de deudas pendientes anteriores a su gestión. Deudas que habían quedado y en eso giraba su permanente su preocupación. Es decir que las hipótesis de conflicto las tenía en el Ministerio. No estamos viendo que se haga tanto hincapié en eso. A esos teléfonos tenemos que investigar”, concluyó.