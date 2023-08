El intendente Pablo Javkin recibió este miércoles al candidato a gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con el objetivo de analizar propuestas de seguridad para Rosario y la región. Ambos dirigentes coinciden en que se deben reforzar tres aspectos claves: la presencia policial en las calles, el abordaje multiagencial para combatir las bandas vinculadas a la narcocriminalidad y el control del Servicio Penitenciario, porque entienden que desde el interior de las cárceles se organiza el delito. El encuentro se da en medio de un recrudecimiento de la ola de violencia en la ciudad, que tiene como foco la zona de Parque Oeste.

La reunión tuvo lugar en el Distrito Sudoeste. Además de Javkin, Pullaro, y sus respectivos equipos, también se hicieron presentes los principales candidatos de Unidos en las generales de septiembre: Ciro Seisas que competirá por la senaduría departamental, y la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, que buscará un nuevo mandato encabezando la lista a concejales del espacio en la ciudad. También estuvieron presentes Federico Lifschitz y la concejala Susana Rueda, que integran la misma lista. Allí se trazaron algunos lineamientos de las políticas en materia de seguridad que buscarán implementar para Rosario.

En ese marco, el intendente remarcó que la ciudad atraviesa "una situación de abandono en las calles" por parte de las fuerzas de prevención. Pero además de la presencia policial, señaló que se necesita un "trabajo multiagencial" para abordar las bandas criminales en los barrios donde se requieren intervenciones, así como también priorizar el trabajo dentro del Servicio Penitenciario “que hoy es el origen el 90% de los hechos”.

"En estos tres puntos se rompe una lógica que es la idea de que en la ciudad, el abordaje de lo que sucede en las calles no cuenta con la presencia estricta, física, permanente y con recursos, de las fuerzas que nos tienen que cuidar. De las luces azules, como le decimos nosotros. Es lo que va a suceder y es lo que estamos planteando", sostuvo el intendente, que en septiembre disputará su reelección en el cargo.

En tanto, Pullaro profundizó en cada uno de los aspectos y consideró que se necesita "una articulación profunda" entre el gobierno municipal y provincial, cada uno haciéndose responsable de sus competencias. En esa línea, el actual diputado provincial que se desempeñó como ministro de Seguridad entre 2015 y 2019 sostuvo que hoy la ciudad cuenta con 60 móviles operativos en las calles, mientras que cuatro años atrás, Rosario tenía entre 180 y 240 patrulleros en la ciudad.

"La responsabilidad de tener la policía en la calle es del gobierno de la provincia de Santa Fe, no es del intendente municipal. Y nosotros tomamos el total y absoluto compromiso de volver a conducir a las fuerzas de seguridad y que las órdenes operativas se puedan cumplir", expresó.

A su vez, el candidato a la Casa Gris evaluó que en Rosario hay organizaciones criminales que están "muy consolidadas" en 15 barrios y consideró que se debe "avanzar nuevamente" sobre la persecución penal de esas bandas y su posterior desmantelamiento. "A mí me tocó detener a los que generaban violencia y aumentaban la tasa de delitos en la ciudad. En tres años y medio del gobierno de Omar Perotti no se puede visualizar ninguna organización criminal desarticulada. Y eso impacta en el resto de los delitos y en lo que vive la sociedad todos los días", cuestionó.

En cuanto al Servicio Penitenciario, Pullaro sostuvo que se necesita "control político de las fuerzas de seguridad" y adelantó su intención de construir una cárcel para 3.000 detenidos de alto perfil en la provincia "donde haya condiciones completamente diferentes de detención y restringiendo al máximo las libertades".

"Los presos de alto perfil siguen manejando la calle con teléfonos celulares desde las unidades provinciales, no solo federales, porque no hay acción por parte del gobierno de la provincia”, aseguró. “No se puede mandar a matar o extorsionar desde la cárcel. Eso es una burla para el Estado. Y de esa manera en muy poco tiempo se va a empezar a notar cómo baja el delito y las violencias en la ciudad de Rosario particularmente", señaló.

Por último, consideró que Santa Fe necesita una "ley de narcomenudeo" que ayudará a combatir el delito: "Es muy importante avanzar en la Legislatura con la ley de narcomenudeo que le permite a la policía de la provincia, y a los fiscales provinciales, investigar e ir y terminar con ese punto de venta de droga. Eso es fundamental para lo que está viviendo Rosario".

Ola de violencia

En los últimos días, una serie de hechos volvieron a sacudir la agenda policial de la ciudad. Este martes, una joven falleció luego de recibir un disparo en la esquina de Pedro Lino Funes y Riobamba, a una cuadra del Parque Oeste. En ese mismo lugar, el pasado viernes un ataque a tiros en el Fonavi Parque Oeste dejó un muerto y tres personas heridas. Mientras que el lunes pasado, en la misma zona, se vivieron momentos de tensión cuando se desató una balacera a pocos metros de un club barrial donde había chicos practicando fútbol.

Consultado por los reiterados hechos en una misma zona de la ciudad, Javkin sostuvo que si no hay "un abordaje directo" en ese lugar, los casos se van a seguir repitiendo. En esa línea, el intendente recordó que en el mismo Parque Oeste se encuentra la sede de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) que dependen del Ministerio de Seguridad de la provincia, y cuestionó que no se hayan puesto en marcha acciones al respecto.

"No ha habido una acción del Ministerio de Seguridad de la provincia, ni siquiera para aprovechar su propio recurso en ese parque. No hay posibilidad de frenar la repetición porque no hay presencia", expresó y agregó: "Están los nombres, el origen de los homicidios y las bandas que se enfrentan. Lo que falla es la acción".

Asimismo, el intendente remarcó que se está dando un recrudecimiento de los hechos "muy marcados territorialmente" y consideró que la problemática no se puede abordar sin presencia de las fuerzas de seguridad en las calles. "No tenemos patrulleros y no tenemos investigaciones básicas. Y ahora ni siquiera se aprovecha un recurso que está a cien metros de donde se produjeron los hechos de esta semana", finalizó.