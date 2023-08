El incendio forestal que desde hace casi ocho días quema los montes de la isla española de Tenerife, en Canarias, no está controlado "ni de lejos" pero ya está estabilizado en su mayor parte, dijo este miércoles el responsable regional de Política Territorial, Manuel Miranda.

El fuego, que afecta a una superficie de 14.751 hectáreas y alcanza un perímetro de 90 kilómetros, ha dado otra noche "relativamente tranquila" a las brigadas de extinción y la llegada de refuerzos ayudarán a vigilar esa consolidación "para de una vez por todas proceder a la liquidación" del incendio, afirmó Miranda.

El jefe del Servicio Forestal de Tenerife, Pedro Martínez, precisó que el perímetro es muy largo y generará puntos calientes en su interior durante esta jornada y en los próximos días debido a las altas temperaturas en la isla, pero hoy las noticias son buenas y por primera vez ha visto "muy animados" a los equipos que trabajan en el frente más activo, el de las partes altas de Güímar.

En esta zona, y en concreto en el área de Mal Abrigo, el fuego sigue teniendo una parte activa y hoy no se puede garantizar que el fondo de los barrancos quede apagado porque no hay accesibilidad, así que se buscarán mecanismos para que el incendio quede perfectamente perimetrado ahí y no se inicien nuevas carreras que originen un nuevo frente.

También se esperan reactivaciones a lo largo de todo el día como consecuencia de las altas temperaturas en la zona norte, desde La Esperanza, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula e incluso en el interior de lo ya quemado en el Valle de La Orotava.

A las 17 horas locales habrá una nueva reunión entre el Cabildo de Tenerife, los ayuntamientos de los municipios afectados y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad para decidir si se autoriza el retorno a sus viviendas de las personas que continúan evacuadas, algo más de 3.100, después de que en las últimas horas hayan podido regresar a sus hogares otras 8.000.

Continuarán trabajando 18 medios aéreos y otros dos de coordinación y 300 efectivos por tierra, a la espera de que lleguen brigadas de refuerzo de otras islas canarias.

En cuanto a la calidad del aire, la estación móvil de medición ubicada en Los Realejos ha reflejado una concentración de partículas con valores bastante altos por la acumulación de humo, sobre todo de noche.