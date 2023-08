“La lectura debe ser una de las formas de la felicidad”. La conjetura de Borges –cultor de frases irrefutables- podría ser el estribillo de Leyendo Argentina (Leyendo.Arg), una campaña viral de promoción del libro y la lectura impulsada por la Fundación El Libro (FEL) con el propósito de “poner de moda” los libros y la lectura. En esta primera etapa, presentada en la librería Eterna Cadencia por Alejandro Vaccaro (presidente de la FEL), Ignacio Iraola (presidente de la Comisión de Cultura de la FEL) y Ezequiel Martínez (director general), participan casi 200 músicos, artistas, humoristas gráficos, escritores, periodistas, empresarios y personalidades destacadas como Fito Páez, Julieta Venegas, Soledad Silveyra, Rafael Ferro, Peter Lanzani, Jazmín Stuart, Laura Novoa, Tute, Liniers, Bebe Contepomi, Ernestina Pais, Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, Felipe Pigna, Narda Lepes, Enrique Macaya Márquez y Mario Pergolini, entre otros.

“Cada página de un libro tiene magia; y creo que a los niños desde el colegio hay que enseñarles a amar el libro”, dice Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en uno de los videos que empezarán a circular en las redes sociales este jueves 24, Día del Lector, que se celebra en todo el país en la fecha en que nació el autor de El Aleph.

“Las ferias son multitudinarias; la literatura no es multitudinaria. El escritor que da una conferencia puede llevar cien, ciento cincuenta personas; un músico puede meter cinco mil”, comparó el escritor, biógrafo de Borges y coleccionista Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, y agregó un dato para ilustrar la masividad: en la reciente Feria del Libro Infantil y Juvenil asistieron al Centro Cultural Kirchner unas 400.000 personas en tres semanas. “Borges es el lector más importante de la historia de la humanidad”, lo definió y precisó que fue el filósofo y ex senador Samuel Cabanchik, quien elaboró un proyecto de ley para establecer el 24 de agosto, la fecha de nacimiento del autor de Ficciones, como el Día del Lector, celebración que se realiza desde 2012.

Ezequiel Martínez comentó que la idea de la campaña Leyendo.Arg empezó a gestarse en pandemia por un grupo de editores encabezado por Ignacio Iraola, actual presidente de la Comisión de Cultura de la Fundación El Libro, cuando aún se desempeñaba como director del Grupo Planeta para el Cono Sur. En abril de 2020, cuando lo único que se veía era Netflix y los noticieros con el countdown de las muertes por Covid, Iraola organizó encuentros por Zoom con el editor Víctor Malumian, creador de Ediciones Godot y la Feria de Editores; con Carlos Díaz, director general para Argentina, México y España del sello Siglo XXI; y Hernán Rosso, director general de la distribuidora Big Sur. Se fueron sumando el publicista y psicoanalista Javier Fernández; la escritora Raquel Robles, la creadora del club de lectura Pez Banana, Florencia Ure, y el director de Ediciones Colihue, Aurelio Narvaja.

A todos se les ocurrió hacer una campaña viral en redes con personalidades de la cultura y le propusieron a la Fundación El Libro, entonces presidida por Ariel Granica, motorizar la iniciativa. “Los libreros salvaron a la industria; fue un momento casi épico en que los libros llegaban a las puertas de las casas”, reconoció Iraola lo que sucedió al principio de la pandemia. “Nadie puede ir en contra de los libros. El libro tiene un poder enorme; hay gente que ha muerto por los libros; hay gente que se ha tenido que exiliar por los libros; ha habido quemas de libros”, recordó el exdirector del Grupo Planeta.

Tratar de “poner de moda” los libros. Esa es la idea central de la campaña Leyendo.Arg. Los primeros entusiastas en sumarse fueron Fito Páez, Camila Sosa Villada, Rafael Ferro y Federico D’Elía, quien se encargó de llamar a los otros actores de Los simuladores para que grabaran un video. “Los libros son algo central en la vida de todos; nos cambian la cabeza, nos ayudan, nos salvan”, afirmó Iraola y destacó que el libro es “un gran regalo”.

En esta primera etapa quieren “tratar de meter en la cabeza de la gente” que el libro es una opción para regalar. “Yo prefiero mil veces que me regalen un libro, aunque no sea de mi gusto total, a que me regalen una chomba marrón que vale tres veces más”, aseguró Iraola y admitió que también busca desmitificar que los libros son caros. El precio promedio de un libro, según la cadena de librerías Cúspide, es de 6.300 pesos. De ahí para abajo, añadió Iraola, hay libros de bolsillo por 3000 pesos. “Entiendo que hablamos de 3000 pesos en un momento en que la gente se está muriendo de hambre; pero el libro es alimento y no tiene precio”.

Todos los participantes subirán a sus redes los videos, que fueron editados por Lautaro Luque. Los organizadores confían en que gracias a los miles de seguidores de músicos, artistas y escritores, que participaron de manera gratuita, los videos se viralizarán inmediatamente. Iraola vaticinó que mediante arrobas, reposteos, likes y hashtags calculan que esta campaña alcanzará entre 6 y 8 millones de personas.

Semana de la Lectura y Jornadas Borges

El Ministerio de Cultura de la Nación invita a Leer a Borges, en el Día del Lector y la Lectora, en conmemoración del natalicio del autor de Ficciones. Se realizarán lecturas de poemas y cuentos de Jorge Luis Borges en diversas instituciones culturales y educativas de todo el territorio nacional, incluyendo el Centro Cultural Borges en la Capital Federal; en el Museo José Antonio Terry de la ciudad de Tilcara, Jujuy; el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento en San Juan y en la biblioteca de la base Marambio, Antártida Argentina; entre muchos otros museos, bibliotecas populares, escuelas, e instituciones públicas de todo el país.

El jueves 24 a las 17 horas. en el Centro Cultural Kirchner, se realizará un homenaje a María Kodama en el que participarán Fernando Flores Maio, Laura Rosato y María Victoria Kodama. El viernes 25 a las 14 se podrá escuchar la conferencia virtual Borges antes de Fervor, a cargo de Carlos García. En el Centro Cultural Borges, a las 16, se realizará una visita guiada por Ficciones, con Ezequiel Grimson, Laura Rosato y Germán Álvarez. A las 17.30 habrá una mesa redonda, Un siglo de Fervor, con con Laila Pokorski, Gabriela Raidé y María Sevlever. La última actividad del viernes, a las 19, será la conferencia Los puntos cardinales de la ficción borgeana. Una lectura de “La muerte y la brújula” por Lucas Adur.

El sábado 26 a las 17 en la Biblioteca Nacional se festejarán los 50 años de la revista Hispamérica y en coedición con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno se presentará un número especial de aniversario dedicado a Borges. Participarán Beatriz Sarlo, María Negroni, Betina González, Roxana Patiño, Daniela Bulansky y Luisa Valenzuela. En el Centro Cultural Borges, de 16 a 20, se proyectarán los cuatro capítulos de Borges por Piglia.