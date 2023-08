Mientras la familia de Mario Esquivel -quien falleció en un siniestro vial, el fin de semana- destacó la importancia de que se aporten imágenes de las cámaras de seguridad de calle Mendoza para demostrar que el auto que los chocó corría una picada con otro; desde la asociación civil Compromiso Vial acompañaron el pedido y reclamaron por la figura de homicida vial en el Código Penal. El caso generó conmoción en los últimos días y la familia de la víctima pide que no quede en la nada. Desde Fiscalía indicaron que se está trabajando con el aporte de datos de testigos, que se están analizando imágenes de cámaras de seguridad y que hay medidas en curso.

Cuando ya pasaron cuatro días del siniestro que terminó con la vida del hombre de 49 años, que circulaba en el asiento trasero de un Suzuki Fun, con su esposa, su hija y su yerno; la madre y la tía de la víctima apuntaron a la importancia del aporte de pruebas. “Recibimos mucha ayuda, mucha gente que se comunicó por teléfono, que son testigos. Lo que necesitamos son las cámaras sobre Mendoza para que se vea bien, que se vea que fue una picada y que se cambie la carátula del caso -ya que en principio se habló de un choque entre dos autos-. Queremos que haya detenidos, que esto siga, que no se quede. Se perdió una vida cuando ellos lo toman como diversión. Una vecina lo dijo, estos autos siempre corrían”, dijo la tía del hombre en Canal 3. La madre, reclamó: "Quiero justicia. Me destrozaron".

Por su parte, Verónica Palacios, de la ONG Compromiso Vial, señaló: "Lamentablemente vivimos en una sociedad completamente insegura. Los hechos viales no están distantes de la seguridad en general. La seguridad vial es muy amplia y compleja y es difícil que los políticos tomen medidas y generan políticas públicas acordes a lo que vivimos. Este tipo de hechos no son aislados, no pasan porque sí y hay hechos muy conocidos en la ciudad y éste parece que viene a sumarse", lamentó en LT8. "Es doloroso que las cosas sigan sucediendo y que nada pase. Nada ha cambiado, por eso las decisiones deben ser mucho más firme", planteó.

En ese sentido, señaló que "hay que generar una reforma del Código Penal. En 2020, presentamos un proyecto que ha sido cajoneado donde creemos que se puede y se debe instaurar la figura de homicida vial. Al no existir esa figura los cargos no son los mismos y los fiscales deben estar recurriendo a otras", apuntó en relación a casos en los que hubo imputaciones por homicidios simple con dolo eventual, y ya no solo por homicidio culposo.

Desde Fiscalía, en tanto, indicaron ayer que hay imágenes en análisis en la Agencia de Siniestralidad Vial, donde la fiscal Mariana Prunotto sigue el caso, y agregaron que hay otras medidas que se mantienen en reserva.

El siniestro donde murió Mario ocurrió pasadas las 3 de la madrugada del domingo. Al cruzar la intersección de las calles Brasil y Mendoza fueron sorprendidos por un vehículo que los embistió y que, según denunciaron, corría picadas con otro auto en ese momento, que se dio a la fuga.