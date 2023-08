Los docentes públicos nucleados en Amsafé Rosario se manifestaron este jueves frente a la sede de Gobernación en reclamo de la apertura de paritarias. Por la protesta hubo desobligación de los alumnos a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.



“Después de la devaluación del lunes, todo acuerdo paritario quedó a la baja y en este momento de aumento de precios e inflación, los trabajadores estatales necesitamos una recomposición ya”, señaló en De 12 a 14 (El Tres), una de las manifestantes.

Según sostienen, pese al pedido que hicieron para reabrir la discusión, “la postura del gobierno provincial es la de desoír el reclamo. Una postura completamente errada y que va en contra de los trabajadores”, lamentó la dirigente gremial.

En tanto que otra de las manifestantes remarcó que la devaluación del lunes siguiente a las Primarias nacionales fue un “mazazo al salario”. “El gobierno de Perotti nos hace responsables de que los chicos no tienen clases. Habría que preguntarle al gobernador qué pasa con las escuelas que no pueden dar clases porque no tienen agua o porque se les cae el techo”, sostuvo. “El único responsable de que los chicos no tengan clases en Rosario es el Gobernador, que no quiere dar el brazo a torcer después de la devaluación”, concluyó.