“Ustedes saben lo que pasó con Santiago y no lo dicen”, les reprochó Lita Boitano, titular de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano, y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Boitano junto con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora, y otros referentes de organismos de derechos humanos habían exigido una reunión con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado, pero fueron recibidos en el edificio del Ministerio de Justicia y no en la Casa Rosada. “Hemos salido peor de como entramos. Nos siguen mintiendo y, sin ningún tipo de reparo, no declaran la desaparición forzada de este joven”, lamentó la titular de Abuelas, tras un encuentro que terminó abruptamente por decisión de los funcionarios de Cambiemos, quienes luego ofrecieron una conferencia sin los organismos, que ofrecieron la suya.

“Eso no se lo permito”, respondió Bullrich al reclamo de la titular de Familiares, al igual que lo hizo la semana pasada en el Congreso, cuando los senadores opositores compararon las actitudes del macrismo con las de la última dictadura cívico-militar. “Fue un golpe duro escucharla decir exactamente las mismas palabras que dijo en el Congreso, y siguen diciendo que van a colaborar”, denunció Boitano. “Esto es lo que lamentablemente tenemos que contar a Sergio y a Germán (hermanos de Santiago) y a los integrantes del Pu Lof, que esperaban que surgiera algo de esta reunión (...) con esta gente no se puede dialogar en absoluto y, es más, Garavano se dio el lujo de levantarse e irse enojado”, agregó Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza.

El representante de HIJOS, Carlos Pisoni, por su parte, se encargó de subrayar los otros dos reclamos concretos que los organismos transmitieron a los funcionarios: el apartamiento de los gendarmes que participaron del operativo durante el cual desapareció Maldonado, apartamiento del jefe de Gabinete de Seguridad, Pablo Nocetti, quien estuvo en el lugar de la represión el 1 de agosto.

“Nocetti fue el que dirigió el operativo, estaba ahí en el lugar: hay fotos. Y ella (por Bullrich) nos dice que se bajó a saludar a un gendarme y siguió rumbo a Bariloche”, señaló Pisoni, mientras que Pimentel recordó que se le señaló a la ministra que “en poco tiempo va a estar muy cuestionada, porque cuando se pruebe que Nocetti dio la orden (para que Gendarmería reprimiera en Cushamen), la que sigue en la orden de mando frente a un juicio político es la ministra”.

Los organismos destacaron que volverán a solicitar una reunión con el jefe de Gabinete, y que en breve viajarán a Esquel para reunirse con el juez federal Guido Otranto, el defensor oficial Fernando Machado y con la comunidad mapuche de Cushamen. Además, anunciaron un acto para volver a exigir la aparición con vida de Maldonado el próximo 1 de septiembre, cuando se cumpla un mes de su desaparición.

“Es muy triste lo que han dicho y lo que no han dicho. No es que nos vamos como llegamos, nos vamos peor. Incluso nos propusieron que siguiéramos trabajando todos juntos. ¿Cómo vamos a seguir trabajando todos juntos si no reconocen la desaparición forzada de Santiago?”, exclamó Tati Almeida, quien resumió: “Negaron los videos, negaron los testigos. Siguen negando y negando. No nos vamos a quedar quietos, llevamos 40 años de lucha. Es muy triste que, después de 40 años, tengamos que seguir gritando: Aparición con vida".

Estela advirtió que el reclamo por Santiago también lo llevará cada madre o abuela que viaje al exterior y volvió a lamentar la posición cerrada de los funcionarios de Cambiemos: “Nuestras palabras no entraron en el corazón de las personas que tienen que resolver este problema de una manera rápida por respeto a los familiares, por respeto al pueblo. El mundo entero está gritando por este joven y en la Argentina se quiere contar una historia oficial”.

“Esto no queda acá. Nos vamos peor, pero cuanto peor nos vamos, más ganas de trabajar tenemos. Les dije que este Gobierno está poniendo en peligro la democracia, el país y a cada ser viviente”, insistió Estela. “¡Ahora, ahora, resulta indispensable: aparición con vida y castigo a los culpables!”, se volvió a escuchar el reclamo para cerrar la conferencia.