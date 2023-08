La agrupación de socios de San Lorenzo Movete Boedo Movete le reclamó a los asambleistas del club que no se mantengan al margen del reclamo por las decenas de irregularidades y las denuncias contra las autoriades del club que son investigadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), entre las que se destacan la ausencia de documentación que respalde contratos millonarios y la desaparición del 10 por ciento del pase por la venta de un jugador.



En un comunicado, la agrupación opositora a la conducción del club advirtió que sigue siendo imposible saber la “real situación económica y financiera del club”, y dijeron que se mantiene el daño social y patrimonial a la institución. Por eso, instaron a los asambleístas a que ejerzan su derecho para exigir a las autoridades la información respaldatoria que debe ser remitida a la IGJ.



De acuerdo con una resolución de la IGJ emitida meses atrás, “las autoridades del club no tuvieron argumentos para no entregar la información solicitada , sinedo esta actitud jurídicamente insostenible”. “Los denunciantes han intentado acceder a la documentación de manera justificiada. Su requerimiento de informaciñón no resulta arbitrario o repentino como han manifestado las Autoridades, quienes han omitido su obligación de proveer información debida a los asociados y asambleístas y han suministrado datos falsos a la IGJ”.



Por eso, la agrupación le reclamó a los asambleístas “no sean cómplices de los vaciadores” que administran San Lorenzo, entre los que apuntan al presidente, Matías Lammens. De este modo, Movete Boedo Movete busca que en la asamblea se le exija al club el acceso a la información real. Además, piden que los asambleístas obliguen a las autoridades a que brinden toda la documentación requerida por la IGJ.



Según describieron, las denuncias pusieron en relieve las “múltiples inobservancias estatutarias y sistemáticas violaciones a la legislación vigente por parte de los dirigentes, las mentiras uqe elaboraron ante la IGJ para evadir sus responsabilidades, los faltantes de documentación respaldatoria, y en suma el profundo daño social y patrimonial que soponía el tratamiento del Balance que se pretendía aprobar”.

“Todo ello decantó en que los dirigentes se vieran obligados a generar una instancia adicional en la que ustedes pudieran acrercarse a la Sede de Avenida La Plata a tomar vista de la información que creyeran necesaria para tener un panorama claro y completo de la real situación económica y financiera del ejercicio contable que se someterá a votación”.



“En definitiva, a la fecha sigue siendo imposible saber cuál es la real situación económica y financiera”, agregaron. “Se mantiene incólume el daño social y patrimnial que denunciamos y que decantó en la suspensión de la asamblea del 31 de julio pasado”, remarcaron.



