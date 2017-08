A un día que cierre el libro de pases, la dirigencia de Central acercó a Palmeiras una nueva oferta para contratar a Fernando Tobio (foto). El intento a último momento se debe a la insistencia de Paolo Montero para sumar un defensor, más aún luego del rendimiento que tuvo el equipo en el amistoso que perdió con Vélez. "Vamos muy bien en la negociación", asumió anoche un directivo. El ex Vélez firmará a préstamo por un año. Después de dos intentos fallidos, en la tercera propuesta que Central le envía a Tobio, el ex Vélez mostró interés en negociar y anoche faltaban detalles por cerrar con Junior Mazzoni, su representante, quien también trabaja con Ezequiel Lavezzi.

Tobio se encuentra en Palmeiras pero no juega. El año pasado Central lo fue a buscar y se lo llevó Boca. El xeneize no hizo uso de la opción de compra, volvió a Brasil y ahora escucha con interés la propuesta de los canayas. Porque el defensor no tiene ofrecimientos para ir a jugar a Europa, como pretende, y como fue marginado del primer equipo, Central le ofrece un año de contrato para venir a ser el jugador más importante del fondo canaya.

Tobio tiene un contrato por año que supera el millón de dólares. Palmeiras lo cederá a cambio los canayas de hacer frente a una parte del vínculo del jugador. Su incorporación trae tranquilidad a Montero, quien se mostró preocupado ante los dirigentes por la falta de refuerzos en defensa.

En las próximas horas se firmará el contrato de Tobio con Central pero como deberá luego rubricarse el acuerdo con Palmeiras, lo que demandará de algunos días más, el jugador no estará disponible para el debut de Central el sábado a las 16 ante Colón en el Brigadier López.