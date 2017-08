Bermúdez va a la financiera

La Superliga saldrá al rescate financiero de Newell's y los leprosos debutarán el lunes en el nuevo torneo de Primera. La tesorería rojinegra necesita diez millones de pesos para saldar la deuda con los jugadores y si bien hay oferta por ese monto por el pase de Milton Valenzuela, ayer en Buenos Aires el presidente Eduardo Bermúdez aceptó la propuesta que la Superliga le hizo para tomar crédito de una financiera. Hoy se espera por parte de Futbolistas Argentinos Agremiados el libre deuda para que Newell's no sea sancionado.

Como anticipara este diario en su edición del pasado miércoles, la Superliga le presta a Newell's la plata para saldar la deuda con jugadores al 30 junio, requisito que la propia Superliga exige para habilitar a los clubes para comenzar la temporada.

El presidente Bermúdez estuvo ayer en Buenos Aires, donde gestionó y puso la firma en cada papel que le acercaron de parte de la Superliga. Newell's toma deuda por un millón de dólares, aproximadamente, aunque los directivos minimizan las condiciones del préstamo. "Hoy tomamos una deuda importante para pagar otra pero el club ya no va a dar más pérdidas. A partir de este mes tenemos la certeza de que va a ingresar por mes más dinero del que se va a gastar en el primer equipo", confió un directivo rojinegro.

"No vamos a tener problemas para pagar el préstamo", aseguró. La afirmación se basa en el fuerte ajuste que dispuso la dirigencia para el primer equipo (ver edición del pasado domingo). "No se preocupan, Newell's no le debe nada a nadie", resaltó Bermúdez, en tono desafiante, al llegar ayer a Buenos Aires.

El presidente niega la deuda porque se decidió por endeudar al club aún más para pagarla y evitar así la pérdida de puntos. La Superliga copia así el modelo de endeudamiento que proponía Julio Humberto Grondona para mantener voluntades a favor en cada elección. "No queda otra", asumen en el parque Independencia.

Bermúdez ayer también recibió en Buenos Aires ofertas de San Lorenzo y Racing por el pase de Valenzuela. La mejor propuesta es la de San Lorenzo por un millón de dólares por el 70 por ciento del pase, pero en Newell's ahora prefieren conservar al defensor.