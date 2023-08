5 - GRAN TURISMO: DE JUGADOR A CORREDOR

(Gran Turismo, Estados Unidos/2023)

Dirección: Neill Blomkamp

Guion: Jason Hall y Zach Baylin

Duración: 134 minutos

Intérpretes: Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou, Geri Halliwell-Horner y Maeve Courtier-Lilley.

Estreno en salas





Gran Turismo llega a la cartelera comercial con el subtítulo De jugador a corredor, un agregado que da una idea muy fiel del recorrido que realiza durante más de dos horas de metraje su protagonista, Jann Mardenborough (Archie Madekwe). El muchacho ronda los veinte años, vive con sus padres y tiene un trabajo que le entusiasma poco y nada, pero le permite ganarse unos billetes para financiar la que es su verdadera pasión. Porque lo suyo, aquello a lo que dedica cada hora fuera del ámbito laboral y cada línea de charla con sus amigos, son los fierros…digitales. Sucede que Jann es un avezado piloto de Gran Turismo, un simulador de carreras para la consola PlayStation cuya primera versión fue lanzada en 1997 y, por su realismo, revolucionó la lógica que imperaba en los juegos de carreras de autos. Tan revolucionario fue, que en 2008 sus creadores, en asociación con otras empresas que aquí se despachan de lo lindo con chivos, crearon la GT Academy, un programa de desarrollo para que los mejores pilotos virtuales de todo el mundo pudieran demostrar de qué estaban hechos en pistas reales.

Mardenborough fue el ganador de la primera edición de un programa que continúa vigente hasta hoy. El guion de la película dirigida por el sudafricano Neill Blomkamp (Sector 9, Elysium, Chappie) recrea muuuuy libremente el periplo del muchacho londinense alejándose de la estilización grasosa de Rápidos y furiosos para, a cambio, recurrir a una estructura dramática deudora de las fábulas deportivas, aquellas en las que en un Don Nadie termina llegando a la cima de sus posibilidades, no sin antes luchar contra mil adversidades. Adversidades que empiezan por casa, pues papá (Djimon Hounsou) no quiere saber nada con que el chico se pase largas horas sentado frente a una pantalla y mucho menos con que se suba a un auto de carreras. Mamá (la ex Spice Girl Geri Halliwell-Horner, que en la vida real está casada con Christian Horner, uno de los capos de la escudería Red Bull de Fórmula 1) no pincha ni corta, pues su construcción es tan esquemática como la del resto de los personajes.

Y esas adversidades siguen con la superación de cada una de las etapas del programa, que arrancan con carreras virtuales contra otros diez candidatos (uno de ellos es argentino y queda afuera rapidito) y luego se trasladan a circuitos de todo Europa. Porque, claro, una cosa es pistear como un campeón en un simulador en una habitación tomando gaseosa, y otra hacerlo a más de 300 kilómetros por hora junto a decenas de rivales no muy contentos con que un gamer quiera vencerlos. Mardenborough contará con la ayuda de un mentor (David Harbour) que arrastra sus traumitas fruto de algunas malas experiencias deportivas y el capo de marketing de Nissan (Orlando Bloom), que al principio no quiere saber nada con el perfil del elegido, pero termina siendo un tierno. El resto es lo esperable de una producción de este tipo: diálogos torpes y plagados de lugares comunes, situaciones previsibles, las mencionadas publicidades con tanto o más protagonismo que los personajes de carne y hueso (Nissan debe haber puesto unos cuantos dólares para la producción) y varias secuencias de carreras que muy probablemente deleitarán a los fierreros, pero que para el común de los mortales resultarán tan calculadas como el resto de la película.