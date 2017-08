Pez también tiene en gateras Rodar, un disco de versiones del primer rock argentino realizado junto a Litto Nebbia, que por estos días es noticia también en las bateas. El comunicado trasluce un legítimo orgullo: “Para Litto es realmente un milagro poder tener un LP de Los Gatos en sus manos, a medio siglo de su creación, en una edición inmejorable por Melopea Discos, con una tapa cuidada y bien restaurada, una masterización de primera, un insert donde amigos músicos como Andrés Calamaro, Fito Páez, Miguel Cantilo y otros hablan de cada uno de los históricos discos de Los Gatos. Esta edición es la que está realizada desde la música, con todo el amor y la fuerza de la verdad”. En estos días finalmente desembarcó en las disquerías el rescate histórico de la banda señera del rock argentino con los seis discos de su carrera, aunque la esperada edición llegó envuelta en el conflicto que permanece con el sello Sony, que al mismo tiempo hizo su propio lanzamiento: de tan pocos Gatos en el mercado a una superposición de ellos.

Según señaló Nebbia a este diario, “la discográfica ha prohibido la venta de la edición Melopea en las pocas disquerías grandes que quedan, pero conmigo no han hecho nada, ni siquiera se han comunicado. No hay ninguna instancia legal en mi contra”. El músico señala que la edición de Sony presenta falencias técnicas y de edición, pero prefiere concentrarse en avisar al público que los discos de Los Gatos realizados bajo su supervisión se identifican por el logo Melopea y la leyenda “50 años de rock argentino”, y que en caso de no conseguirlos en los comercios pueden ser encargados directamente a través del mail [email protected].