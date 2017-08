La validez legal de la candidatura a senador de Carlos Menem, condenado en segunda instancia por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, deberá resolverse antes de las elecciones de octubre, decidió ayer por unanimidad la Corte Suprema de Justicia, que devolvió la causa original a la Cámara de Casación Penal para que se expida sobre la cuestión de fondo. Al mismo tiempo descalificó la sentencia de la Cámara Nacional Electoral que impedía la postulación del riojano, con fuertes críticas a la actuación de ese tribunal. Hasta tanto eso se resuelva, el ex presidente se encuentra habilitado para participar de los comicios.

En ambos casos, el expediente volvió a las instancias inferiores con la orden de que el asunto sea resuelto antes del plazo de habilitación de las listas para los comicios generales de forma tal que se llegue a esa fecha con certezas sobre si el ex presidente, que en las PASO fue el candidato más votado en su provincia, podrá competir por un nuevo período en la Cámara alta.

Con la firma de todos sus miembros, la Corte falló sin emitir opinión sobre la cuestión de fondo: su habilitación como candidato. Sin embargo, por entender que la sentencia de la Cámara Electoral contenía “graves defectos jurídicos” que hacían imposible respaldarla, y se refirió a la “histórica tradición de precedentes que obligan a descalificar sentencias por arbitrariedad”. En ese sentido, el máximo tribunal consideró que la Cámara Electoral no analizó el planteo relacionado a la legitimación de la candidatura, es decir, no determinó si alguien que no forme parte de un frente puede impugnar una lista en esa misma alianza, ya que por tratarse de elecciones primarias sus rivales internos serían los únicos perjudicados por una candidatura inválida.

La Corte envió, en consecuencia, las actuaciones a la Cámara Electoral para que se pronuncie nuevamente en un fallo que tenga en cuenta los cuestionamientos no atendidos en su anterior sentencia. Además, determinó que el nuevo fallo deberá ser dictado con anterioridad a la fecha de oficialización de las listas.

Por último, los supremos ordenaron a la Cámara de Casación penal que impulse el trámite para el juzgamiento de Menem por el contrabando de armas ya que el ex presidente había sido absuelto por el Tribunal Oral y luego condenado por la Cámara, por lo que de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos le corresponde la garantía de una rápida sentencia que salde definitivamente su situación procesal en esta causa.