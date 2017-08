El Chino y Randazzo

“Hay mucho autoritarismo, prepotencia, incluso esta convocatoria de Cristina Kirchner se contradice con lo que dicen sus dirigentes y periodistas allegados, que nos descalifican de una forma realmente brutal”, señaló ayer el diputado bonaerense Fernando “Chino” Navarro alejando la posibilidad de que el randazzismo acuerde con Unidad Ciudadana, el espacio político que encabeza la ex presidenta. Después de la baja cosecha de votos de la alianza Cumplir que lidera el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, distintos dirigentes del peronismo comenzaron a pedir que el candidato a senador diera un paso al costado para unificar los votos contra el macrismo y para mejorar el caudal de votos de los intendentes que ven peligrar sus distritos. “Queremos vencer a Macri en el marco electoral y político, pero para eso hay que barajar y dar de vuelta”, aseguró Navarro descartando que Randazzo retire la lista para las elecciones del 22 de octubre. Este sábado el ex funcionario kirchnerista reunirá a su tropa para definir la línea política que llevará Cumplir en la campaña.