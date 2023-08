Roald Dahl confesó alguna vez que siempre había deseado escribir una historia de fantasmas decente pero nunca lo logró. “En una ocasión creí que lo había conseguido. Fue con un cuento que ahora se titula ‘La patrona’. Cuando lo terminé y lo examiné detenidamente, comprendí que no era lo bastante bueno. Yo no tenía ese don y punto, así que cambié el final y lo transformé en una historia de no fantasmas”, escribió.

Los fantasmas favoritos de Roald Dahl (Blackie Books) es una antología que de algún modo viene a llenar ese vacío generado por la frustración de no haber concretado su empresa. Si Dahl no fue un buen escritor de cuentos de fantasmas, al menos se puede decir que fue un gran lector. Para curar esta selección llegó a leer más de 700 relatos.

La antología se lanzó en 1983, su origen está ligado a una serie televisiva que nunca fue emitida e incluye autores como Rosemary Timperley (con dos relatos), Robert Aickman, L. P. Hartley, Mary Treadgold, Richard Middleton, J. Sheridan Le Fanu, Cynthia Asquith y Edith Wharton, entre otros.