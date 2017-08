Vóleibol juvenil

En el último encuentro por el Grupo B, el seleccionado argentino Sub 23 de vóleibol juega hoy desde las 10 ante China, por la fase de grupos del Mundial de la categoría que se desarrolla en El Cairo, Egipto. El equipo de Camilo Soto está segundo detrás de Rusia, con tres victorias y una derrota. Por otra parte, el seleccionado Sub 19 cayó por 3-2 ante Turquía, por la cuarta fecha del Mundial que se juega en la ciudad de Riffa, en Bahrein, aunque el equipo dirigido por Luis Testa igual clasificó a los octavos de final, luego de terminar segundo en la Zona C, también escolta de Rusia.