Quien tenga la impresión de que día por medio hay un partido de Lionel Messi e Inter Miami no está tan equivocado. El crack volverá a jugar este miércoles en la que será su décima presentación con el club playero y la sobrecarga de minutos ya es una preocupación, aún cuando el fútbol estadounidense no se caracteriza justamente por su nivel de exigencia.

Desde su debut por la Leagues Cup hace poco más de un mes, Messi jugó 9 partidos en 36 días, lo que le da un promedio de un encuentro cada cuatro días. En consecuencia, la consulta por los minutos del rosarino ya se tornó habitual en las conferencias de prensa de Gerardo Martino, entrenador del equipo.

"El partido clave para recuperar (energías) fue el pasado contra Nueva York. Si no hay ningún inconveniente, Messi será de la partida", adelantó el Tata, con lo que se espera que el 10 esté desde el inicio en una nueva fecha de la MLS estadounidense.

El partido de este miércoles arrancará a las 20:30 en Fort Lauderdale y será contra el Nashville, elenco al que ya enfrentó en nada menos que la final de la Leagues Cup: empate 1 a 1 en tiempo regular (gol suyo) y dramático 11 a 10 en los penales, con conversión final del arquero Drake Callender y atajada sobre su colega rival de apellido poético, Elliot Panicco. La televisación será a través de la plataforma de Apple TV.

"Teniendo a un futbolista como Lionel es muy difícil no diseñar el equipo alrededor de él. Queremos lograr su mejor versión y los esquemas que usamos siempre lo hacemos pensando para que tenga mayor incidencia dentro del partido", agregó el extécnico de Newell's y la Selección Argentina.

Messi viene de ingresar desde el banco en el que fue su debut en la MLS, el sábado pasado ante Nueva York, con triunfo 2 a 0 y otro gol suyo en apenas 30 minutos de juego.

De sus 9 partidos en Miami, 7 fueron como titular a la vez que acumula 30 minutos de tiempo extra y tres definiciones por penales. De más está escribir que Leo siempre terminó festejando ya sea en tiempo regular (6 triunfos) o en los penales tras empatar (3). Su cuenta goleadora es de 11, con la curiosidad de que sólo no marcó en un partido y todavía no tiene tripletes, una especialidad de la casa. En materia de asistencias, suma 3.

Aunque no fue asistencia, Messi viene de deleitar a propios y extraños con un pase notable a Benjamín Cremaschi en el triunfo sobre Nueva York, jugada que terminó con el rosarino empujando la pelota abajo del arco. Sobre esa jugada se refirió simpáticamente Martino: "Es la primera vez que veo no menos de diez veces el pase y realmente no descubro por ningún lado como lo vio a Cremaschi".

Al Inter Miami le quedan 11 partidos para lograr meterse en los playoffs de la MLS. Por el momento, el equipo marcha penúltimo en su zona con 21 puntos (en 23 partidos): está a 11 del puesto de repechaje (Chicago Fire, 32 puntos con 25 partidos) y a 17 del séptimo lugar, que clasifica directo a playoffs (Nasvhille, 38 en 25).

El raid de partidos ligueros terminará el 21 de octubre y en el medio todavía debe jugar la final de la US Open Cup ante el Houston Dynamo, que se disputaría entre el 26 y 27 de septiembre.

