CULTURA COLIBRI EN EL MODERNO

Inauguró la exposición del Museo de Arte Moderno que recorre la producción artística y cultural local entre los años ochenta y noventa. Una evocación a las fantasías de la contracultura en la Argentina posterior a la dictadura mediante la crónica y la poesía de Fernando Noy, que reúne obras y archivos de Batato Barea, Omar Schirillo, Delia Cancela, Alejandra Fenochio, Luis Frangella, Pablo Suárez, Jorge Gumier Maier, Ana Gallardo y muches más. Se puede visitar los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Av. San Juan 350.

EL CASO ARENA RODRIGO CONTRA LA DANZA CONTEMPORANEA

Estrena la obra de Rodrigo Arena, director escénico, creador y performer, que mediante sus trabajos promueve y propone una alternativa queer al monopolio estético que impone la danza académica. En esta oportunidad, el Sr. Arena se somete a un proceso judicial público liderado por la Honorable Junta Artística, dando a conocer sus argumentos contra de la Danza Contemporánea, mientras que el tribunal agotará estrategias de persuasión exhortando al artista a renunciar. Estreno: Jueves 7 de septiembre a las 20 en la sala Capilla del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

FIESTAS

Fiesta Plop! Oops I Did It Again. Se cumplen 23 años del Lanzamiento de "Oops I did it Again” de Britney y por eso este viernes la Plop! viaja a Marte para enfiestarse con astronautas, catsuits de vinilo rojo y muchas Britney Spears. Viernes 1 de septiembre a las 23:50 en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze y Av. Álvarez Thomas.

Pachamama cósmica. Nueva edición de la fiesta en donde la música de raíz se fusiona con sonidos contemporáneos, tambores ancestrales, pistas electrónicas y géneros urbanos, cruzados con el baile y el goce colectivo. Participan Nación Ekeko, Villa Diamante, Chancha Via Circuito y Fauna, entre otrxs. Jueves 7 de septiembre a las 19 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

TERTULIAS

Miércoles Marikxs. Nueva fecha del encuentro en el club arcoíris para armar el marikatinder, pasar un buen rato, conocer gente nueva y cortar la semana con mimos, besos y abrazos. Tapeo y Happy Hour hasta las 22. Miércoles 6 de septiembre desde las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Tango Kuir. Se viene una nueva noche de Tango Cuir en la que todes son bienvenides. A las 20, Clase de Tango para todos los niveles a cargo de Sole Nani. A las 21:30, Milonga para bailarse todo hasta las 2. Desde las 22:30, música en vivo junto a Eva Fiori acompañada en guitarra por Gabriel Genlote. Viernes 1 de septiembre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

El cuerpo expresivo. Llega la 20° edición del ciclo creado por Tomás Litta que reúne lo poético, lo musical y lo visual en un mismo espacio para que lxs artistas activen los sentidos de todxs lxs cuerpxs presentes. En esta oportunidad leen Zabo, Tati Español, Vir del Mar y Lola Lamar. Música en vivo: Valeria Cini. Sábado 2 de septiembre a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TEATRO

Mar afuera. Estrena la nueva comedia fresca y ácida escrita y dirigida por Sofía Martínez Penna con actuaciones de Cecilia Domínguez Nicoló, Mariano Rosales y Julieta Stasi. Una sirena visita a una amiga humana que cumple años y durante el fin de semana aprovecha para estudiar y avanzar en su tesis de Ciencias Sociales, momento en el que conoce al churrero que será el encargado de encontrar la motivación que necesita para cerrar ese capítulo de su vida y volver al fondo del mar. Sábado 2 de septiembre a las 20 en Savia Espacio Cultural, Jufré 127.

MUSICA

Fun Fun Mix #43. La fiesta comandada por DJs Pareja acaba de lanzar el nuevo “Fun Fun Mix” con la presentación de Mystery Friend, DJ de la zona oeste de Buenos Aires, fundador de Fusion Dance, fiesta y ciclo mensual de radio orientado a las raíces y a los nuevos sonidos de la música electrónica, con la nostalgia de los clubes de los 80’s y principios de los 90’s. Se puede escuchar y bailar en Instagram: @funfunfiesta

LIBROS

Esta no soy yo. Tusquets editores presenta el último libro de Liliana Viola, una biografía de Aurora Venturini. Disertan Flavia (Alejandra Flechner) y Fulvia (Susana Pampín) con lecturas a cargo de Camila Sosa Villada. Incluye un brindis y un contacto con el más allá. Miércoles 6 de septiembre a las 19 en la Biblioteca del Parque de la Estación, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3326.

MUESTRAS

El orgullo nos hace Vihsibles. Inauguró la Muestra de Arthivismo Posithivo conformada por una selección de trabajos realizados por el artivista Landriel Oviedo, que reside y produce actualmente su material en la provincia de La Rioja, mostrando fotos de sus acciones como performer, su recorrido de “Banderas En Red”, presentando su nueva obra “Recuerdos sobre Nubes” y “Poblaciones Claves”, para reflexionar por medio del arte sobre cómo el vih transita por nuestras vidas. Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 18 en el Centro Comunitario de Salud Sexual AHF Argentina, San Martín 899.

Desmadres. Imágenes del desborde. Compuesta por 50 obras gráficas de 50 artistas latinoamericanxs concebidas a partir de fragmentos de obras de 50 escritorxs latinoamericanxs que a través del paste-up intervienen el espacio mediante deseos, fantasías, confesiones y declaraciones que hacen de lo íntimo algo público y viceversa. De martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Hablo sola. Continúa montada la muestra de historieta de Alejandra Lunik que retrata desde el humor las vivencias de personajes como Rodete, la chica de ciudad, Lisa, su amiga, que forma una familia monomarental junto a su hija Manón y Minerva, una vieja sabia acompañada por su amiga Susana, entre otrxs. Se puede visitar de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Amorales. Continúa la muestra del archivo de la prensa popular organizada por el Museo del Libro y de la Lengua: una aproximación al archivo del diario "Crónica", que atesora documentos de difusión de prensa fundamentales para reconstruir la historia de la comunidad LGBTIQ+ local, como comunicados de la Policía Bonaerense, boletines del Frente de Liberación Homosexual, cartas, fotografías y sobres que exhiben los distintos modos de nombrar y ser. Se puede ver de martes a domingos de 14 a 19 en el Museo del Libro y de la Lengua, Av. Gral. Las Heras 2555.

PODCAST

Soundtrack. ¿Cuál es la banda de sonido de tu vida? Ya está disponible el primer episodio del Podcast conducido por la música y poeta Jacqui Casais para Radio Colmena, en donde se entrevistan musicxs cada 15 días, los lunes a las 22 por @radiocolmena. Se pueden escuchar en Spotify: Radio Colmena.

Generaciones feministas. Comenzó el ciclo de entrevistas del Centro Cultural Tierra Violeta que busca visibilizar los orígenes de los estudios de mujeres y géneros en la Argentina mediante relatos en primera persona de sus protagonistas, trayectorias, investigaciones, grupos de estudios, encuentros y capacitaciones. Disponible en Spotify: Generaciones feministas.

RECITALES

Historieta Sound, Vol 1. Llega la primera edición del festival de bandas con historietistas en la que se presentan Fiambre Moderno (Electrochongo + Gustavo Sala), Horrible y Nave Nodriza. Viernes 1 de septiembre a las 21 en Caras y Caretas, Venezuela 330.

CURSOS

Pop y neo-pop en el arte argentino. De Edgardo Giménez a Marcelo Pombo. Se encuentra abierta la inscripción para el curso presencial + virtual dictado por Laura Batkis a realizarse los sábados 16, 23, 30 de septiembre y 7 de octubre de 11:00 a 12:30 en el marco de la exposición "No habrá ninguno igual" de Edgardo Giménez que se realiza en Malba. El curso busca introducir a lxs principales artistas que en los años 60 y los 90 trabajaron con las estrategias del arte pop. Programa completo e inscripciones en malba.org.ar

TALLERES

Expresión corporal queer. A partir de septiembre llega un nuevo taller al club arcoíris para animarse a mover el cuerpo, las emociones y el imaginario, en un espacio para la exploración y diversión para todes. Más información e inscripciones a [email protected]. Todos los jueves de 19 a 20:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Guion y creatividad con perspectiva de género. Se encuentra abierta la inscripción para el taller online del Centro Cultural Tierra Violeta dictado por la profesora Michelina Oviedo, con duración de 3 meses. Inicia el sábado 9 de septiembre, los sábados de 11 a 14. Consultas e inscripciones a [email protected]

CONVOCATORIAS

Festival Cortes. Se encuentra abierta la convocatoria para la 4ta edición del festival del Cultural Morán sobre cortos audiovisuales de temática relacionada con el universo LGBTTQI+, buscando generar un espacio de difusión de realizaciones argentinas y latinoamericanas para promover la visibilidad de cuerpos, identidades y sexualidades disidentes, nuevos intercambios, reflexiones y otras miradas. Se realizará desde el 22 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Bases y condiciones en culturalmoran.com/festivalcortes