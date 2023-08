Cines

ALMAMULA

Con Nicolás Díaz y María Soldi. Dir: Juan Sebastián Torales. SAM 13 años c/res.

Hoyts: Cas: 16.00, 20.40 hs.

AMO A MI PAPÁ

Con Patton Oswalt y James Morosini. Dir: James Morosini. SAM 16 años.

Cines del Centro: Sub: 15.20, 20.10 hs.

BARBIE

Con Margot Robbie y Ryan Gosling. Dir: Greta Gerwig. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.30 hs. Sub: 20.00 hs.

Cinépolis: Cas: 19.40 hs.

Hoyts: Cas: 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 17.00, 19.40, 21.15 hs.

Showcase: Cas: 13.30*, 14.00, 16.00, 16.25, 18.50, 21.30 hs. Sub: 14.20, 16.50, 19.20, 21.50 hs. (*Solo sáb y dom)

BLUE BEETLE

Con Xolo Mariduena y Bruna Marquezine. Dir: Ángel Manuel Soto. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 17.30 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.50, 19.40 hs.

Hoyts: Cas: 13.20, 16.10, 19.00, 22.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 15.45, 18.30 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 16.45, 19.30, 22.20 hs.

DRÁCULA: MAR DE SANGRE

Con David Dastmalchian y Javier Botet. Dir: André Øvredal. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 13.50, 16.30, 19.10, 21.45 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.30, 22.00 hs.

Showcase: Cas: 14.30, 19.45 hs. Sub: 17.10, 22.25 hs.

EL VIAJE DE CHIHIRO

Animación. Dir: Hayao Miyazaki. ATP.

Hoyts: Sub: Hoy, a las 20 hs.

ELEMENTOS

Animación. Dir: Peter Sohn. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 17.10 hs.

Showcase: Cas: 12.05*, 14.25, 16.50, 19.50 hs. (*Solo sáb y dom)

GRAN TURISMO: DE JUGADOR A CORREDOR

Con David Harbour y Archie Madekwe. Dir: Neill Blomkamp. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.40, 20.20 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 16.30, 22.15 hs. Cas: 14.00, 16.50, 19.45, 22.40 hs.

Hoyts: DBOX Cas: 13.10, 16.20, 19.40, 22.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.00, 18.50, 21.45 hs.

Showcase: Cas: 15.40, 16.05, 19.00, 22.00 hs. Sub: 19.30, 22.30 hs.

HÁBLAME

Con Sophie Wilde y Joe Bird. Dir: Michael Philippou y Danny Philippou. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 13.30, 15.45, 18.10, 20.20, 22.45 hs.

Showcase: Cas: 14.10, 16.35, 19.25, 21.40 hs. Sub: 22.35 hs.

JULIO, FELICES POR SIEMPRE

Con Chepe Irisity y Daryna Butryk. Dir: Juan Manuel Solé. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.30 hs.

LA URUGUAYA

Con Sebastián Arzeno y Fiorella Bottaioli. Dir: Ana García Blaya. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 13.50, 22.15 hs.

LOS RESCATADORES: REGRESO AL PLANETA TIERRA

Animación. Dir: Huida Lin. ATP.

Showcase: Cas: 13.55 hs.

MEGALODÓN 2: EL GRAN ABISMO

Con Jason Statham y Sienna Guillory. Dir: Ben Wheatley. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D Cas: 19.30 hs. 3D Cas: 20.00, 22.45 hs. 2D Cas: 14.00, 16.40, 19.15 hs.

Hoyts: Cas: 14.00, 16.40, 19.30, 22.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 hs.

Showcase: Cas: 14.25, 16.55, 19.35, 22.10 hs. Sub: 20.00 hs.

MISIÓN IMPOSIBLE 7: SENTENCIA MORTAL - PARTE 1

Con Tom Cruise y Rebecca Ferguson. Dir: Christopher McQuarrie. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 16.30 hs.

MI VECINO TOTORO

Animación. Dir: Hayao Miyazaki. ATP.

Hoyts: Cas: Hoy, a las 17 hs.

OPPENHEIMER

Con Cillian Murphy y Emily Blunt. Dir: Christopher Nolan. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 19.50 hs.

Cinépolis: Cas: 22.00* hs. Sub: 22.00** hs. (*Cancelada mar 19) (**Solo mar 19)

Hoyts: Cas: 13.20, 22.30 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 21.30 hs.

Showcase: Sub: 15.30, 18.45, 19.05, 21.45, 22.40 hs.

TOC TOC TOC: EL SONIDO DEL MAL

Con Woody Norman y Lizzy Caplan. Dir: Samuel Bodin. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 13.50, 18.20, 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.40 hs.

Showcase: Cas: 14.05, 19.35, 22.25 hs.

TORTUGAS NINJAS: CAOS MUTANTE

Animación. Dir: Jeff Rowe. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.10 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 14.15 hs. 3D Cas: 15.00, 17.30 hs. 2D Cas: 14.00, 16.10, 18.20, 20.30 hs.

Hoyts: 3D DBOX Cas: 15.20, 20.10 hs. 2D DBOX Cas: 13.00, 17.50, 22.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 18.00, 20.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.40*, 15.00, 17.20 hs. 2D Cas: 12.20*, 14.40, 17.00, 19.40, 22.05 hs. (*Solo sáb y dom)

Música

ANFITEATRO HUMBERTO DE NITO

Av. Belgrano 201 bis.

Las Pelotas. La banda liderada por Germán Daffunchio vuelve a Rosario para brindar un show especial. Sáb 2 sep, a las 21 hs.

Babasónicos. El grupo liderado por Adrián Dárgelos vuelve a la ciudad para repasar las canciones de su último LP, Trinchera, y todos sus hits. Sáb 9 sep, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Salmones. Un tributo diferente a Andrés Calamaro con una cuidada selección de lo mejor de su repertorio. Hoy, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Experiencia Queen. El grupo llega a la ciudad en el marco de su Champions Of The World Tour 2023. Vie 8 sep, a las 21.30 hs.

CASA BRAVA

Pichincha 120.

Arbolito. La banda presenta en Rosario su décimo disco, “En este barco”. Jue 7 sep, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Jam Urbana Vol 3. Tercera edición de este exitoso ciclo dónde los y las artistas de la cultura Hip-Hop y sus subgéneros convergen en un mismo escenario. Mañana, a las 20.30 hs.

La Musa. El grupo continúa presentando Circulo Fauna, en esta oportunidad junto a Rueda Mágica, tributo a Charly & Fito. Vie 1 sep, a las 20 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

Isla de Caras. La banda de pop psicodélico llega a la ciudad en el marco de su Gran Turismo Tour. Sáb 2 sep, a las 20 hs.

Camilú. La cantante oriunda de Puerto Madryn presenta su nuevo show “Aquí en mi habitación”, dónde compartirá todas sus canciones en un nuevo formato acústico. Vie 8 sep, a las 20 hs.

C. C. LA CASA DEL TANGO

Av. Arturo Illia 1750.

Fueye Solo. En esta ocasión, se presentan los bandoneonistas Carlos Quilici y Nahuel Ruíz. Sáb 2 sep, a las 21 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento 101.

Ciclo Puentes Sonoros: los secretos de Pandora. Presentación de los pianistas Yanina Bolgenese y Laureano Bruno. Vie 1 sep, a las 20.30 hs.

Misceláneas de Guitarras Volumen 2. Concierto con la participación de alumnas y alumnos del Prof. Claudio Devigili. Mié 6 sep, a las 18 hs.

CEC

Paseo de las Artes 310.

CKCK. El dúo rosarino se presenta para disfrutar de una noche de música en vivo en el marco del ciclo Cápsula Musical. Mañana, a las 20 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

Orquesta de Cámara Municipal de Rosario. Concerti Grossi op.6. Georg Friedrich Handel. Director invitado: Federico Ciancio. Hoy, a las 20 hs.

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Presentará su Concierto Didáctico Familiar, bajo la dirección del Mto. Javier Mas. Mañana, a las 20 hs.

Jairo. El reconocido cantante presenta su show "50 años de música". Sáb 9 sep, a las 20.30 hs.

GALPÓN 11

Estévez Boero 980.

Los Núñez & Garupá. Los dos grupos confluyen en una noche única para celebrar el Día Nacional del Chamamé. Vie 22 sep, a las 21 hs.

FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Bulldog. La banda rosarina festeja sus 33 años de trayectoria en la música. Sáb 16 sep, a las 21 hs.

Chango Spasiuk. El reconocido acordeonista misionero regresa a Rosario para presentar "Eiké", su último trabajo recientemente editado. Vie 22 sep, a las 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

Barro. El grupo heavy de Ca7riel llega por primera vez a la ciudad. Vie 1 sep, a las 20 hs.

Turf. El grupo liderado por Joaquín Levinton llega nuevamente a Rosario. Sáb 2 sep, a las 20 hs.

Fiesta Quieren Rock. Presentación de Jóvenes Pordioseros y Los Vándalos en la edición Rock Stone. Sáb 2 sep, a las 23.30 hs.

Usted Señalemelo. La banda llega a la ciudad para presentar Tripolar, su nuevo y tercer trabajo discográfico. Jue 7 y vie 8 sep, a las 21 hs.

Homer El Mero Mero. El artista llega a la ciudad en el marco de su El Mundo es Tuyo Tour. Sáb 9 sep, a las 20.30 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Palito Ortega. "El Rey" regresa a Rosario en el marco del Tour Despedida con un show como nunca se lo vio, donde repasará su increíble y extensa carrera. Sáb 9 sep, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Reservoir Songs. La banda de rock cinéfilo realizará un recorrido vertiginoso por la carrera cinematográfica Quentin Tarantino a través de su música. Vie 1 sep, a las 21 hs.

Rubén Goldín. El músico rosarino adelanta su nuevo disco llamado "El maravilloso mundo de los perros" y sus temas clásicos, acompañado de Rodrigo Aberastegui en piano, guitarra y coros. Jue 7 sep, a las 21 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Back To The 80's. Nueva edición de la fiesta retro con las presentaciones de The Mode (tributo a Depeche Mode), Star Erasure Experience y Dj Tomás Caturla. Vie 8 sep, a las 20.30 hs.

Teatro

ARTEÓN

Sarmiento 778.

Artículo 19 – El experimento. Comedia dramática que relata una hipótesis de experimento por el cual se determinó la ilegalidad del cannabis en 1933. Dir: Esteban Trivisonno y Manuel Melgar. Vie 1, 8 y 22 y sáb 23 y 30 sep, a las 21 hs.

AUDITORIO FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Las chicas de la culpa. Tres comediantes y amigas que se juntan para hablar sin filtro de todo. Con Malena Guinzburg, Connie Ballarini y Natalia Carulias. Mar 12 sep, a las 20 y 22 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Jenny "La paraguaya". El humorista de redes sociales Wali Iturriaga llega a la ciudad con todo su humor para ofrecer una noche divertida y fuera de lo común. Sáb 2 sep, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Brillantes. Espectáculo de variedades con diversos números artísticos: danza, humor, canto y teatro. Con dirección general de Mariana Salas. Hoy, a las 21 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento 101.

Estoy acá. Obra teatral de materiales y objetos para adultxs con la actriz-titiritera Cecilia Piazza y dirección de María Celia Fernández. Sáb 9 sep, a las 20.30 hs.

CEC

Paseo de las Artes 310.

Ruth y la Araña. Ópera no tradicional donde el teatro, el canto, la danza y el circo confluyen para narrar poéticamente la historia de una mujer y su sangre. Vie 12 sep, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Buenos Días Señorita Lelia. ¿Cómo podemos evitar que un niño se convierta en un monstruo? Ensayo teatral y poético escrito y dirigido por Aldo El-Jatib. Vie de sep, a las 21 hs.

Estación Sur. Una obra que mixtura teatro y danza, a cargo de la compañía de danza Árbol Azul. Dramaturgia y dirección general: María Inés Vitanzi y Diego García. Sáb 2 sep, a las 21 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Tom en la granja. Obra de Michel Marc Bouchard en el que cuatro personajes se reúnen en una granja perdida y aislada por la muerte de un familiar. Vie 8, 15, 22 y 29 sep, a las 21.30 hs.

LA ESCALERA

9 de Julio 324.

Cuidado que están los chicos. Obra que invita a poner foco sobre lo influyentes que pueden ser las acciones de los adultos sobre los más chicos. Dir gral: Jesica Blanco. Vie de sep, a las 21 hs.

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148.

Ota. Teatro para bebés de 0 a 3 años. Con María Soledad Galván y Santiago Pereiro y dramaturgia y dirección de Carla Rodríguez. Sáb de sep, a las 16 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Érase una vez... El Laburo. Adaptación de "La Historia del Laburo", de Enrique Silberstein y Jorge Hacker, que recorre, de manera divertida, distintos momentos por los que pasó la opresión del hombre en el trabajo. Mañana, a las 20.30 hs.

Los Vecinos Re Contentos. El grupo artístico itinerante despiden su espectáculo "Nómade" a lo grande, con grabación en vivo. Sáb 2 sep, a las 21 hs.

Finalmente Reparadas. La obra habla sobre la historia y vivencias de 5 mujeres trans en el periodo de la represión durante el golpe militar. Dir: Alex Campá. Dom 3 sep, a las 20 hs.

Unshow.doc. Martín Garabal y Tomás Quintin presentan una charla, un encuentro, una experiencia que puede salir muy bien o muy mal. Sáb 9 sep, a las 20 hs.