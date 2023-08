Después de un casi un cuarto de siglo, el peronismo volvió a obtener una victoria electoral en Coronel Dorrego. Desde 1999, el radicalismo lleva las riendas de una Municipalidad que, a decir de Alicia Jalle, la candidata a intendenta de Unión por la Patria, está en manos de “dirigentes conservadores” que tienen una “dinámica perezosa”. La actual concejal lamenta que otros partidos vecinos crezcan y se transformen pero Dorrego permanezca “congelado” en el tiempo. Ganadora de la interna de Unión por la Patria (UxP) frente a Osvaldo Barcelona, quien le manifestó que tendrá su acompañamiento para ir en búsqueda de triunfar en las generales, ahora aspira a aglutinar todos los votos obtenidos por su fuerza política que, por primera vez en una PASO, logró superar los 4 mil sufragios totales, 500 votos por encima de Juntos por el Cambio. En octubre, la contienda será contra Juan Carlos Chalde, el hombre designado por el intendente Raúl Reyes, quien decidió no ir por la reelección. Un intendente que, según la dirigente, infunde el temor en los vecinos y vecinas. Incluso, afirma, hacen correr el “fantasma” de que muchos se podrían quedar sin trabajo si pierde el radicalismo.

“Acá vamos en carreta y eso la gente lo ve, porque no queremos que la gente se resigne a no tener, o a no llegar”, dice Jalle. De familia peronista y abogada de profesión, fue funcionaria en el último gobierno del Partido Justicialista entre 1994 y 1999, cuando volvió a Dorrego tras completar sus estudios en La Plata. Cuenta con un posgrado en derecho tributario y dice que siempre buscó cómo aprender más para encontrar soluciones desde el Estado. “No tolero que me digan 'esto es así y no se puede hacer más’ y no quiero que los dorreguenses se sientan así por una gestión que no quiere que la ciudad crezca”, sostiene en diálogo con Buenos Aires/12.

—¿Por qué cree que la actual gestión de Coronel Dorrego no quiere que la ciudad crezca?

—Porque piensan que transformar supone un problema. Si traemos una empresa, para ellos es traer problemas porque viene gente de afuera, hay más movimiento en la calle, hay que pensar en servicios. Y obvio que el crecimiento trae apertura, pero eso es gobernar. Se trata de que haya oportunidades para trabajar. Hoy en Dorrego el mensaje es que hagamos siempre lo mismo, es un municipio casi congelado. Así como se ve. Por eso es tan trascendente y encontramos un sentido en los resultados de esta elección. Los vecinos observan distritos cercanos, el cambio que existe en lo que nos rodea, mientras acá estamos siempre igual. Desde la municipalidad dicen que son discriminados por pertenecer a otro partido político que no es el del Ejecutivo provincial o nacional. Pero no es eso, es falta de gestión.

—¿Alguna vez le explicaron si tuvieron inconvenientes en el trato con funcionarios provinciales o nacionales?

—Pero si en el Ministerio de Hábitat de la provincia no conocían al intendente. Es una lucha tener que llevar a los funcionarios a Buenos Aires o a La Plata para que se pongan en contacto con las áreas de vivienda y obra pública. Por eso digo que no estamos discriminados, lo que pasa es que nosotros viajamos cada quince días a reunirnos y buscar que los programas se apliquen en nuestro distrito. Se puede ver acá cerca cómo otros partidos de distinto color político tienen crecimiento.

—¿Es un problema la vivienda?

—En Dorrego, siendo un pueblo pequeño, tenemos un déficit de mil casas aproximadamente. La gente te lo implora. Las familias van creciendo, se forman nuevas familias y no se pueden ir de la casa paterna porque no hay dónde ir. No hay oportunidad de hacer tu casita. ¿Cómo puede ser que haya 300 terrenos a disposición del municipio y a todos les falte algo? Si no es un servicio, es documentación. Hoy la realidad es que después de un enorme esfuerzo de nuestra parte se consiguió la firma del convenio y ya se llamó a licitación para la construcción de 46 viviendas. Pero fue una lucha, para todo es un drama.

—¿Cómo se tolera esa demora? Porque la gente elige ese modelo desde 1999…

—Sí, pero por eso creemos que hay un cansancio. Muchas veces llevamos programas al Concejo Deliberante. Desde 2021, las elecciones permitieron que la composición del cuerpo sea de seis concejales por lado. Le dimos otra dinámica, pero cada vez que llevamos una propuesta, por ejemplo de vivienda, lo mandaban a comisión y hacían análisis y análisis. De tanto análisis se vencían los plazos de los programas y no salía nada. Así, en más de 20 años no se construyó una sola casa. En una sesión un concejal del oficialismo dijo: “A ver cuándo llegan las casas”. No es una casita que te la ponen, hay que gestionar, hay que poner en condiciones los terrenos, poner infraestructura. ¿Cómo que cuándo llega? Gestionemos que para eso somos representantes.

—Lo llamativo es que los hayan seguido votando...

—Sí, pero hoy se respira ese clima de cansancio. Mi estudio está en el centro de Dorrego y camino todos los días y se percibe. Lo que sucede es que luego de tantos años en el gobierno de la misma fuerza política, en cada familia alguien trabaja en el municipio. Entonces empiezan con los fantasmas de que si cambia el color político te quedas sin trabajo. Pero eso no es así. Los dorreguenses tienen que saber que hay leyes laborales, hay sindicatos y hay un claro respeto de nuestra parte por el trabajador. Por lo cual, todos van a seguir. No existe ese fantasma. Hasta les dicen a los proveedores que no van a poder comerciar con el municipio si pierden la elección. Eso es algo que la ley no permite, pero les gusta que la gente tenga temor. Que tenga miedo a que se puede crecer y cambiar, entonces salen con estas cosas.

—¿A qué se debe que Coronel Dorrego no tenga agua potable?

—El agua que consumimos nosotros es de bidones. Antes, desde el municipio te daban los bidones, pero ahora ponen canillas públicas. Siempre tuvimos este problema y no se presentaron proyectos cuando la Autoridad del Agua tiene financiación para resolverlo y no se hace. Estuvimos con el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Guillermo Jelinski, que nos dijo que el último proyecto presentado es de 2017 y no se hizo más nada. Hay que cambiar la red troncal, ese es el primer paso. Reactivar las plantas potabilizadoras. Pero hay que comenzar y, como es bajo tierra, no se arranca porque no se ve.

—Mencionó que en otros distritos se percibe que las cosas cambian, más allá del color político, ¿en cuáles?

—El más importante de la región es Bahía Blanca, con todo lo que se hizo en el puerto. Pero podemos ir a casos como Patagones, con una realidad más cercana a la nuestra, gobernado por Juntos por el Cambio, y donde es impresionante lo que se ha hecho por gestiones de los programas provinciales o nacionales, de manera ágil y rápida. Otro caso, pero gobernado por el peronismo, es Monte Hermoso. Es un ejemplo de gestión. Lo último que hicieron fue un camino entre médanos para unir a la ciudad cabecera con la localidad de Sauce Grande y se hizo en unos meses. Acá se tarda lo mismo para tapar un bache. Lo que hacen otros cuando se anuncia un programa es ir a presentar el proyecto realizado, no como acá que van a reunirse para ver de qué se trata. Les falta dinámica.

—¿Hay obras en este momento en Dorrego?

—Hoy solo se ven fotos del intendente arreglando un cordón o un bache. Lo único que muestra como obra es la finalización del un shock room en el Hospital Municipal que empezó a construirse en 2017 bajo la gestión de María Eugenia Vidal, nunca lo terminaron, y hoy —en 2023— continúa en obra. Todo gracias a que Axel Kicillof le entregó los fondos, si no, no se hacía.

El coronel que es General

“Hoy la gestión es la antítesis de lo que fue Dorrego”, lamenta Jalle durante la conversación al tiempo que resalta que Cristina Kirchner le dio el grado de General post mórtem. La dirigente describe a Manuel Dorrego, dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, con una visión “abierta y federalista” y la compara con la postura “conservadora” de la actual gestión al frente del partido con el nombre del prócer.

—¿Tuvo dificultades para crecer en la política local siendo mujer?

—Interpreto que sí, pero quizás por mi personalidad no lo sufrí. A mí no me importa si me ignoran, yo sigo adelante. Me muevo cómoda, no tengo reparos porque soy constante. En tantos años de militancia, es la primera vez que soy candidata a intendenta. Eso ocurre en un momento donde la participación de la mujer es otra, y está más valorada. Otros candidatos han tenido más llegada y a mí me costó más la vueltita. Pero las cosas se consiguen si uno no las abandona, digo yo.

—Usted fue alguien que estudió fuera de Dorrego pero volvió para trabajar, ¿eso sucede hoy?

—No. Hoy los jóvenes se tienen que ir y es excepcional que vuelvan porque no hay oportunidades. Y es por un Estado local que no da oportunidades. El Estado municipal no debe dar el trabajo, debe dar las condiciones para que haya trabajo. Hoy la poca salida laboral está en el campo, pero con sus limitaciones porque cada vez hay más tecnología. Se está trabajando el olivo y desde allí hay algunos emprendimientos de alimentos. Pero estamos en un lugar estratégico, muy cerca del puerto de bahía Blanca, con campo y materia prima, podríamos tener mayor perspectiva. La gente no debe temer porque el crecimiento no trae problemas, si no vamos a desaparecer como ciudad porque todos se van a Bahía Blanca o a Tres Arroyos.

—Coronel Dorrego tiene playas, ¿cómo se trabaja el turismo?

—Está todo muy abandonado. Hay un balneario conocido que es Marisol, que la gente lo elige por la tranquilidad, pero hay que darle infraestructura. Y hay que estudiar cómo crecer en Marisol porque se empieza a instalar mucha gente y el acceso es un camino de ripio, rural y constantemente hay que tramitar servicios porque faltan.

—¿Actualmente, se puede estudiar en Dorrego?

—Nuestra oferta educativa es muy buena en el distrito, pero tenemos que ver el tema de las universidades. Acá hay formación profesional y podríamos conveniar con otros municipios para generar empleo. Uno piensa esto mientras ve que ni siquiera hay transporte con las localidades vecinas, pedimos que se compre una combi y no hubo respuestas. Hoy, los chicos de El Perdido, una localidad a 15 kilómetros, no tienen transporte para venir a estudiar.

—¿ Cree que el resultado de las PASO es producto de una campaña localista?

—Nosotros nos hemos dedicado a resaltar el potencial local, a los candidatos locales, porque al ser un distrito pequeño somos muy identificados y personalizados. La gente elige mucho a la persona. Nos conocen, dónde trabajamos, cómo gestionamos y la capacidad que tenemos. Ahora estamos trabajando también para potenciar la participación porque hubo 4 mil personas que no asistieron a votar, y eso es muchísimo en Dorrego.

—Siendo oposición, ¿hubo presencia de la gestión provincial?

—Totalmente. Hemos tenido las puertas abiertas siempre. Han venido todo tipo de programas y planes de trabajo, pero muchos no se ejecutaron por la desidia del municipio. En caminos rurales llegaron muchísimo fondos, en refacciones de escuelas, el fondo educativo, se van a hacer 46 viviendas, la gestión de salud durante la pandemia. Y los recursos llegaron sin demora. Hoy sucede que no hay una obra emblemática para señalar porque no gestionaron nada, sólo el shock room en el hospital.

—¿Le preocupa la performance de La Libertad Avanza?

—En Dorrego es una fuerza incipiente y obtuvo 1040 votos, lo cual es muchísimo para alguien que recién está comenzando. Acá el candidato es un empleado del municipio, poco conocido, pero que la boleta de Javier Milei lo arrastró hacia arriba. Para darse una idea: la segunda localidad más importante del distrito es Oriente y ahí sacó un montón de votos sin haber ido nunca. Yo creo que la gente está harta de lo tradicional, pero en Dorrego nosotros logramos la identidad de cambiar las cosas, por eso agradezco a los dorreguenses que dieron ese significado a su voto. Por todo lo que trabajamos en el concejo, somos un bloque muy trabajador.