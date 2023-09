TEATRO

La fuerza de la gravedad

Un autor y director convoca a una amiga actriz para un proyecto que tiene en mente, la invita a participar de una suerte de homenaje que ideó con el fin de celebrar a sus amigos. O, mejor dicho, con el fin de celebrar la amistad. Porque, mucho más que a las personas, se trata de pensar el misterioso vínculo que las mantiene conectadas. Esa fuerza por la cual los cuerpos se atraen entre sí de manera recíproca y constante. “Las sogas o cadenas que mantienen unidos a los amigos son un misterio para mí”, lee Laura Lopez Moyano en la nueva obra escrita y dirigida por Martín Flores Cárdenas a la que le pone cuerpo y voz. Con iluminación de Matías Sendón, vestuario de Lara Sol Gaudini, colaboración en textos de Tomás Masariche y colaboración musical de Maga Clavijo.

Sábado a las 18 y 20.30, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: $2000 y $1000.

El cuervo

Un hombre sufre porque ha perdido para siempre a su amada Leonor y, una noche sombría, recibe en su cuarto la visita de un cuervo. Unipersonal dirigido por Ivan Moschner (protagonista de Los secretos, Los días de la fragilidad, y Los hombres vuelven al monte), se trata de una adaptación teatral del legendario poema de Edgar Allan Poe, publicado por primera vez en 1845. Se escuchará en inglés y en español, la versión es traducción de Ingrid Pelicori. Como parte de su proceso creativo, antes de este estreno se realizaron ensayos abiertos al público en Alemania, con tres presentaciones en Wachenheim y Berlín. También se hicieron presentaciones en Argentina, en Posadas y Buenos Aires. El diseño de escenografía, vestuario e iluminación es de Vicente Wingeyer. Con Ariel Aguirre.

Domingo a las 14.30, en Teatro Paraje Artesón, Palestina 919. Entrada: A la gorra.

MÚSICA

Can’t Hardly Wait

Nuevo simple de la anunciada reedición de Tim, el álbum con el que The Replacements estrenaron su contrato discográfico con Warner en 1985. Como un guiño al título de otro de los discos clásicos del grupo, Let It Be (sí, igual al disco de otro cuarteto, en este caso de Liverpool), la nueva edición de Tim lleva el subtítulo de Let it Bleed Edition, y en su edición de lujo incluye cuatro Cds, un vinilo y un libro. Ademas de una remezcla del album original –de donde salió el primer simple de la reedicion, “Left of the Dial” –, el lanzamiento incluye un recital grabado en Chicago in 1986, y medio centenar de temas inéditos, entre ellos los grabados durante la sesión de enero de 1985, producida nada menos que por Alex Chilton. De ahí sale esta versión acústica y con cello de “Can`t Hardly Wait”, cuya versión definitiva saldría recién en el siguiente disco del grupo, Pleased to Meet Me, de 1987. La reedición de Tim está anunciada para el 22 de este mes.

So Many Plans

Primer simple del que será el nuevo disco de Beirut en cuatro años, después del los persistentes problemas de garganta que obligaron a Zach Condon a cancelar el final de la gira presentación del disco Gallipoli en 2019, y a cuestionarse si alguna vez sería capaz de volver a dar un concierto en vivo. Con su edicion anunciada para noviembre, a través de su sello Pompeii, Hadsel es una colección de doce canciones que encuentran calidez y consuelo en la oscuridad más extrema. Compuesto, interpretado y grabado íntegramente por Condon, Hadsel devuelve a Beirut a sus raíces solitarias pero seguras de sí mismas, explorando nuevos sonidos y escenarios extraños al tiempo que se demuestra a sí mismo que, una vez más, puede arreglárselas solo.

ONLINE

La chica enmascarada

La apuesta de Netflix a la producción seriada hecha en Corea sigue picando en punta, en particular luego del mega éxito global de El juego del calamar. Esta nueva serie producida en el sur de la península, basada en una historieta online, juguetea con temas caros a nuestros tiempos –la fama online, la obsesión por la imagen, la belleza como único parámetro de respetabilidad social– enrollados en un clásico paquete de celos y venganza. La protagonista es Mo-mi, una veinteañera cuyo trabajo como oficinista la tiene a maltraer. Pero de noche, su rostro cubierto por una máscara, la joven se transforma en una experta web cam girl y sommelier de cirugías estéticas ajenas. El hecho de que el personaje esté interpretado por tres actrices distintas y que en cada episodio el punto de vista cambie por completo transforman las siete entregas en una narración mutante y caleidoscópica que, además de divertir, reflexiona sobre cuestiones como la identidad, la misoginia y el abuso de las redes sociales.

La rueda del tiempo

La fantasía épica, ese género que parecía moribundo hasta la aparición de la trilogía El señor de los anillos, continúa sumando ejemplares en las plataformas de streaming. Prime Video acaba de estrenar la segunda temporada de esta historia basada en las novelas de Robert Jordan, cuya protagonista, Moraine (Rosamund Pilke), es una de las miembros más especiales de las Aes Sedai, una organización de mujeres capaces de utilizar los poderes de la magia. En esta nueva tanda de episodios, Moraine sigue acompañando a cinco jóvenes en un viaje alrededor del mundo conocido, a sabiendas de que alguno de ellos podría no ser otro que el temido Dragón reencarnado, el salvador o destructor del universo.

CINE

Mato seco en chamas

El brasileño Adirley Queirós aunó esfuerzos con la debutante Joana Pimenta para encarar este largometraje que combina ficción con documental, y una mirada distópica alla Mad Max con la realidad de las zonas periféricas de Ceilândia, Brasilia, durante el reinado de Bolsonaro. Un grupo de mujeres dedica su existencia a la extracción de petróleo y destilación de combustible al tiempo que intentan cambiar el estado de las cosas militando en el imaginario Partido del Pueblo Prisionero. En palabras de Queirós, cuyos films previos ya jugueteaban con las posibilidades de la ciencia ficción, “la película surgió del deseo de construir una fábula sobre la política brasileña desde la perspectiva de aquellos que viven en la periferia de Ceilândia. Entramos en el mundo de lo real para construir una ficción que pudiera servir como una forma de venganza contra cierta élite brasileña colonizada, violenta, arcaica, mediocre”. Puede verse exclusivamente en el flamante CineArte Cacodelphia (Diagonal Norte 1150).

Cine negro en la Lugones

La sala de cine del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) está exhibiendo una docena de largometrajes englobados bajo el término film noir, esos relatos de los años 40 y 50 llenos de claroscuros, zonas grises entre el bien y el mal, mujeres fatales e investigadores en peligro. Hoy a las 15 y 18 horas se proyectará Sombras del mal, el clásico de Orson Welles de 1958 que, dicen los historiadores, cierra el ciclo clásico del cine negro con un plano secuencia de apertura legendario y un verdadero duelo actoral entre Welles y Charlton Heston. La programación completa –que incluye títulos como El halcón maltés, Al borde del abismo y Pacto de sangre– puede consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

TV

Un loco deseo de belleza

“Una serie que trasciende la mera biografía. Es un conjunto de instantáneas que busca rescatar vida y la obra de Manuel Puig, el escritor que conectó la cultura de masas con la vanguardia de su tiempo, cuya narrativa se nutría de los cimbronazos de la política de su época como de las revoluciones en las alcobas”. Así describe Canal Encuentro esta serie documental dedicada a la figura de Puig, que a lo largo de varios capítulos investiga todas y cada una de sus novelas y guiones cinematográficos (también sus cartas privadas) para intentar dilucidar contextos e intenciones. El cantante Sergio Pángaro es el encargado de conducir y guiar al espectador a lo largo del viaje, que incluye material de archivo y entrevistas a figuras de la cultura como Tamara Tenenbaum, Rubén Szuchmacher, Renata Schussheim, Humberto Tortonese, Fernando Noy, Daniel Divinsky y Claudio Zeiger. Hoy se verán los episodios titulados “La traición de Manuel Puig” y “Puig en su telaraña”

Domingos a las 21, por Canal Encuentro.

El comisario Ricciardi

La señal Europa Europa está de estreno con la nueva temporada de la serie italiana protagonizada por Luigi Alfredo Ricciardi, el comisario napolitano que, en medio de la convulsión de los años 30, intenta atrapar a un grupo de asesinos. Más allá de los elementos clásicos de las historias policiales, los seguidores de la saga saben que hay un elemento fantástico dando vueltas por la trama. Es que Ricciardi tiene la capacidad innata de sentir la presencia de aquellos que han muerto en circunstancias violentas, “captando” los últimos pensamientos y emociones de las víctimas antes de dejar este mundo. La serie está basada en las novelas de Maurizio de Giovanni.

Martes a las 22, por Europa Europa.