Sube la fiebre de viernes por la noche en Naranja Verde, pero aunque la fiesta incluye a un seleccionado de talentos del under como Jvlian, Pumba Soundsystem, Coiffeur o Agustín Spinetto, la estrella nodriza de esta constelación es Yuko Shoji. La joven diseñadora japonesa es fanática del pop independiente sudamericano, y en particular del argentino, y en el puesto que comparte con el sello Fax Records está el especial de “indie latino” de su fanzine The Fictional Map, una especie de diario de navegación virtual del viaje musical que la llevó a comprometerse con la escena argentina de un modo sorprendente.

Luego de terminar su set solista, Agustín Spinetto no lo duda: “¡Yuko conoce más de bandas nuevas argentinas que todos los conductores de FM juntos! Solo estuve con ella unos días y le dejé unos discos que vendió en una pequeña feria de usados de Tokyo, pero los Jvlian, Louta y Coiffeur ya viajaron a Tokyo aprovechando que hay algunos vuelos muy baratos”, dice el músico de El Orgullo de Mamá, autor de un reciente, ocurrente y convincente disco de Despertadores para celulares.

Yuko no es ni productora ni manager, ni lo pretende. Es una fan de la música que hace un par de años, a raíz de su fascinación con Coiffeur, decidió hacer un fanzine sobre La conquista de lo inútil y subir la música del argentino a su blog. Una cosa llevó a la otra, y Yuko empezó a descubrir a otros artistas locales como Ignacio Herbojo, Marcelo & Aldo, Fede Haro o Luz Safari, todos presentes en The Fictional Map, exquisito fanzine (o webzine en soriyama.tumblr.com) que incluye entrevistas, fotos y reveladoras playlists de su colega Agustín Ceretti, de Rodrigo Piedra (de IndieHoy) y de su compatriota Breezesquad, otro japonés a quien ella no conocía, y que también sucumbió al encanto del indie pop argentino.

“Como diseñadora me interesa producir objetos físicos. Cuando conocí a estos artistas sentí el deseo de hablarlo con alguien: allá no hay información sobre la música de América del sur. En Japón cuando piensan en música sudamericana piensan en tango, bossa nova o salsa. En los ‘90 se escuchó mucho a Juana Molina, pero ahora hay muchos artistas nuevos, así que me sentiría feliz de hacer una presentación sobre esta escena. La música es como una droga que me permite escapar de la realidad y diseñar sin clientes”, dice sonriente Yuko al otro día, en una casona de Mármol, en el sur bonaerense.

Rodeada de músicos, diseñadores y amigos que conoció en esta aventura, como Synnoski Matsumi (Breezesquad, que fue remixado por Saocom y tocó con Los Pat Moritas, Gluko Lin y otros cultores del 8bits) y también Hugo Buehh, músico y DG que además de su faceta artística como Pumba Soundsystem (que acaba de publicar Sagitario) comparte con el sello Fax Records la pasión de Yuko por las ediciones limitadas y artesanales de colección: “La conocí en 2014 cuando me escribió por un mixtape. Tiene un talento especial para unir músicos alrededor del mundo, y un gran ojo para el diseño gráfico y la apreciación de todo tipo de arte. Siempre fue muy respetuosa y agradable, no sólo valora y disfruta del under latinoamericano sino que lo expone y se lo cuenta al mundo para que nadie se lo pierda”.