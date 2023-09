Gabriel Heinze asumió que necesita un delantero y el club cerró ayer la contratación del uruguayo Guillermo May. Procedente de Danubio, el jugador firmará contrato con los leprosos por tres temporadas y viene para acompañar en el ataque a Jorge Recalde. Para visitar mañana a Belgrano el entrenador leproso deberá encontrar reemplazo al juvenil Ian Glavinovich, quien sufrió en la práctica de ayer una lesión muscular. En Córdoba tampoco jugará Cristian Ferreira, en su caso por suspensión.

Newell’s genera pocas opciones de gol por partido. Incluso en algunos no pateó al arco. Pero tampoco tiene un jugador con oficio en la definición. Sumar un goleador fue la prioridad del mercado de pases que cerró anoche en el fútbol argentino y luego de muchas frustraciones en las negociaciones la dirigencia optó por traer a May. El jugador deja Danubio con el pase en su poder y firma con los leprosos por dos años y medio. La elección por May llegó a último momento dado que Heinze había apuntado a otros nombres y por ninguno de ellos se logró prosperar en las negociaciones. El punta uruguayo será presentado hoy pero no estará disponible para el partido de mañana que Newell’s jugará por Copa de la Liga ante Belgrano en Córdoba.

Para visitar al celeste cordobés Heinze no tendrá disponible al chico Glavinovich, de muy buenas actuaciones a su irrupción en Primera. El juvenil zaguero central sufrió una lesión muscular y se perderá al menos dos paridos. Guillermo Ortiz y Facundo Mansilla son las opciones, en ese orden de prioridad. Pero el problema mayor para el entrenador está en la búsqueda de un reemplazo para el suspendido Ferreira. Esta mañana en Bella Vista el técnico leproso hace fútbol previo al viaje a Córdoba para confirmar los cambios que presentará el once principal.

Por otra parte, Juan Sforza fue convocado por Javier Macherano para entrenar la semana que viene con el Sub 23 en Ezeiza. El seleccionado juvenil compartirá algunas jornadas de entrenamiento con la Selección Nacional que iniciará el jueves próximo el camino de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Sforza no se perderá partidos con Newell’s dado que la semana que viene no habrá fecha de Copa de la Liga por los partidos de la Selección. Sforza ya suma más de cien partidos con la camiseta de Newell's.