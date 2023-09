El fiscal Mauro Tereszko anunció que el joven de 19 años que fue condenado por las "lesiones gravísimas" cometidas contra Arturo López, el playero de un estacionamiento del barrio porteño de Monserrat, al que derribó de una piña en 2021, cuando tenía 17 años, cumplirá una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva.



El juez Penal y Penal Juvenil 11 porteño, Alejandro Villanueva, dio a conocer su decisión este viernes en la sede de los tribunales situados en Suipacha 150, de la Capital Federal, donde durante esta semana se desarrolló el juicio de cesura.

En tanto, a la salida del tribunal, Tereszko afirmó que la Justicia de Menores de la Ciudad de Buenos Aires "contempló el pedido que hizo la fiscalía, que había solicitado 5 años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo". También especificó que "la querella había pedido un plazo mayor, de 6 años y 8 meses, y la defensa junto con la asesoría tutelar había solicitado la no imposición de pena a su pupílo procesal".

"El cumplimiento es efectivo, circunstancia que no se puede llevar a cabo en esta instancia porque la resolución todavía no está firme y la legislación no permite mantener a los jóvenes en prisión", explicó el funcionario del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal resaltó que, en primera instancia, un artículo del régimen procesal juvenil de la Ciudad de Buenos Aires establece "la prohibición de mantener a jóvenes en conflicto con la ley de minoridad en prisión hasta por el término 60 días".

Y aclaró: "Después de ese período hay que esperar que la resolución del juez adquiera grado de firmeza". Para eso debe pasar por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y luego la Cámara de Casación. Por este motivo, mientras tanto, el joven detenido permanecerá en "prisión domiciliaria".