Mariano Romero es abogado, militante social y político enrolado en el Movimiento Evita y tras las PASO, resultó el postulante a concejal más votado del peronismo y por eso encabeza la lista que además tiene como candidato a intendente a Juan Monteverde. Cree que las generales locales están “bastante despegadas de lo que pasó a nivel nacional” y se inclina por el arrastre que tendrá además la acotada disputa a intendente donde lo que principalmente se va a poner en juego “es la gestión de Pablo Javkin”, dijo a Rosario/12. Para Romero, la administración del actual intendente “tiene agujeros en todos los frentes”, incluso en cuestiones que la ciudad tenía en funcionamiento como “el transporte o la salud pública”.

-¿Cómo creés que va a ser el escenario electoral local teniendo en cuenta lo que pasó a nivel nacional y también con la conflictividad social?

-La elección local por la lógica propia que se vio es muy excepcional, está bastante disociada de la cuestión nacional. Nosotros en realidad vamos a disputar la gestión municipal porque quedaron solamente dos candidatos y uno es el actual intendente, Nuestro escenario es una especie de batalla, una lógica en la que el discurso está rondando acerca de las políticas locales y la realidad de Rosario. Me parece que la movida nacional en cierto sentido no impacta de lleno en particular en la elección local. En Rosario la situación que se vive en los barrios es compleja. Bueno, hubo algunas situaciones muy tensas y además la situación en términos económicos y de violencia en Rosario es más crítica que la situación nacional. Nosotros le agregamos la ola de violencia, ya que cuadruplicamos el índice de homicidios. Y también hay cosas que no trascienden mucho que son los índices de suicidios, sobre todo en jóvenes sin horizontes y a veces con consumos problemáticos.

-¿Y cómo ves que está parado el Estado local en torno a esta situación?

-Bueno, a nivel local la ausencia de gestión por parte del intendente es total. Creo que es lo que se va a discutir en esta elección: aquellos que valoren positivamente el modelo de gestión actual van a van a seguir apostando por el gobierno, y los que deseamos fervientemente un cambio optaremos por una propuesta que pueda transformar la realidad de Rosario. Y ahí los rosarinos y rosarinas tienen a Juan Monteverde como candidato para instrumentar ese cambio. En ese marco creemos que nuestra lista de concejales va atada también a esa esa suerte, más allá de las individualidades en la lista. Hay muchos candidatos a concejales que no tienen candidato a intendente y por el otro lado nosotros somos dos las listas que apoyamos a Monteverde como candidato a intendente. También ese escenario que había hace algunos años que era de prácticamente cuatro cuartos hoy está cristalizado en que hay dos partes que se han unido y que van a perder concejales.

-Te referís a los concejales y candidatos que hoy se nuclean en Unidos para Cambiar Santa Fe.

-Claro, porque el frente de frentes renueva ocho concejales que es prácticamente imposible que pueda reponerlos. Entonces el bloque oficialista a partir del 10 de diciembre que vamos a integrar nosotros o el interbloque eventualmente va a poder ganar concejales para poder tener un apoyo mayoritario a la intendencia de Monteverde en el Concejo.

-¿Cuáles serían las prioridades locales y cómo aportar a la seguridad?

-Se puede aportar desde todos los sentidos posibles porque la verdad es que la situación local es crítica desde donde la miremos. La gestión de Javkin fue hacia una no gestión directamente. En seguridad hubo muchos reclamos para la provincia y para la nación por la ola de violencia. La cuestión del transporte, por ejemplo, es una situación crítica y competencia netamente municipal, con los colectivos que hay no alcanza. Nosotros vamos a estar saliendo con unas mediciones estadísticas de 24 horas del Observatorio Social del Transporte que mide las paupérrimas condiciones de frecuencia de no cumplimiento de los pliegos de parte de las dos empresas tanto la Movi como Rosario Bus. Por ejemplo en cuanto a colectivos adaptados no se cumplen. También con la situación muy compleja y crítica en la cual se encuentran el servicio de taxis y remises por el ingreso de Uber que viene a desbaratar todo un sistema público y si analizamos también la salud está detonada.

-Hay cuestiones que Rosario no tenía totalmente resueltas, pero sí por lo menos bien encaminadas.

-Totalmente porque hay como un sello, una marca de Salud Pública de Rosario pero últimamente las noticias que llegan de centros de salud y demás no son buenas. La verdad el sistema público de salud en Rosario se sostiene por los profesionales y los trabajadores de la salud. Porque hoy la atención primaria está completamente desfinanciada. Nosotros tenemos dispositivos propios de nuestra organización que cuadruplican la cantidad de profesionales de salud mental al Centro de Salud del barrio que atiende 5000 personas en un barrio puntual. La verdad es que la capacidad de atención de la población es muy compleja según un piso histórico de la ciudad. Hoy está completamente abandonado y genera situaciones muy complejas del personal de salud que pone la cara ante la faltante de personal, ante la no inversión para poder sostener lo que se sostenía antes con los actores municipales.

-¿Y en qué otros aspectos pasa también?

-Pasa también en la cultura, por ejemplo, que también era otro de los caballitos de batalla históricos de las gestiones locales. Vemos que de manera constante se cierran bares y centros culturales, que el acceso a la cultura en los territorios no es tal, entonces cada una de las aristas que podemos tocar en la ciudad de Rosario está mal. Ni hablar del modelo productivo de una ciudad dedicada a la especulación financiera e inmobiliaria, a los servicios, que desplaza a la producción por fuera de la ciudad y que no ve tampoco en la economía popular ningún tipo de política. La verdad es que estamos muy complicados con todo.

-Pero siempre se habla en general de un retroceso del Estado, ¿creés que es más grave a nivel local?

-Está ausente directamente en Rosario. Para mí si hay una definición de la gestión municipal actual es la no gestión. El intendente no habla nunca de la gestión municipal solamente habla de descansar culpas en la gestión provincial y en la nacional. Si al Estado municipal lo tenemos solamente para eso, la verdad no tiene mucho sentido. Es algo que contrasta sobre todo con el discurso del intendente en el debate electoral del 2019 en el cual parecía que en el municipio estaban todas las soluciones a los problemas de la ciudad y que él las tenía y bueno evidentemente eso ha cambiado radicalmente en la práctica y en su discurso.

-Aunque tibiamente, en esta campaña se volvió a hablar de la autonomía de Rosario. ¿Qué mirada tenés al respecto?

-Acá hay dos discusiones, la primera es una discusión jurídica. Yo soy abogado en particular, creo que tuvimos la particularidad de que la Constitución provincial se reformó antes que la Nacional, entonces por la Constitución Nacional las municipalidades son autónomas y por la provincial son autárquicas, esto me parece que es una discusión jurídica que debería ser zanjada. Yo entiendo que la Constitución Nacional manda la autonomía de los municipios, pero independientemente de esta discusión más en términos jurídicos, hay una discusión que es política indudablemente. Porque sin entrar en el debate de la autonomía, el municipio tiene un montón de potestades para poder llevar adelante innumerables políticas públicas transformadoras. Obviamente sin la potencia que puede se puede dar en cuanto a la capacidad sobre todo tributaria. Pero es falso que el municipio de hoy no tiene atributos para intervenir en ningún área en el ámbito de la seguridad por ejemplo. La seguridad no es exclusivamente de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, también está la agencia antilavado que se aprobó en el Concejo y que no ha tomado forma todavía. Son las intervenciones por abajo en cada barrio popular de dispositivos para el abordaje de consumos problemáticos. Cuestiones que el municipio no tiene. Hay situaciones críticas, hay homicidios en dos cuadras a la redonda en el transcurso de un año y no hay iluminación pública en ese lugar, por ejemplo.