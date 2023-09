Decir sobre la experiencia de mirar imágenes implica un esfuerzo, que en todo caso debiera invitar al riesgo de esa experiencia: goce, angustia, soledad. Como sea y de acuerdo con quien mire. Todas y cada una de estas y otras posibilidades se completan de maneras diferentes, cambiantes. Basta con volver a mirar lo visto y la experiencia es otra. El cine debiera ser esto. Mejor dicho, lo es; cuando no está apelmazado o doblegado por spoilers y cosas así.

Errante: La conquista del hogar es el registro de Adriana Lestido sobre su experiencia en el círculo polar ártico y las islas Svalbard, rodeada de blanco y quietud móvil. Nada es lo que parece, nada está quieto. El tiempo sucede y el cine lo captura. Lestido –fotógrafa admirable–, viajó sucesivas veces y en diferentes estaciones, que la película articula como un ciclo. Sola, con cámara y micrófono, tras una necesidad íntima que tradujo en imágenes que comparte. Hubo función estreno en El Cairo Cine Público, con presencia de la directora y su productora, Lita Stantic. Se las vio felices: la sala colmada, dedicada a una comunión introspectiva.

“De movida me opuse a pasar el link de la película, porque la película tiene una inmersión que es muy difícil de ver en tu hogar. Tiene que ver con la importancia de ver la imagen en buen tamaño, y que se escuche como se tiene que escuchar. De lo contrario, se arruina la percepción de la película. Además, ese cine (El Cairo) es increíble, es una cosa espectacular. ¡El tamaño de esa pantalla, la sala con platea! ¡Ya no hay más cines con plateas! Es único y muy hermoso. Fue muy bello lo que sentí, hubo mucha entrega durante la proyección y en el intercambio con la gente”, comenta Adriana Lestido a Rosario/12.

Errante: La conquista del hogar sigue en cartel en El Cairo –hoy a las 22.30, mañana a las 20.30–, ésta es la mejor noticia. Como corresponde, y a la manera de quien peregrina, hay que ir al encuentro de las imágenes. Acá el destino es la sala de cine, la inmensidad de su pantalla. Según Lestido: “Para mí, ver cine en el cine nos cura. La compañía de otros genera una cosa que es única. En un punto es como la forma en la que está filmada la película, porque tiene que ver con meditaciones visuales, por eso son planos largos. Pasa algo similar en la meditación, y al meditar con más gente se genera algo colectivo que potencia el viaje de cada uno. Así es todo, y es básico. Como el fuego, buscás leña y se genera algo mayor: el fuego pasa a ser de los dos. Y en el cine pasa eso”.

-Aquí, evidentemente, necesitabas del cine, de la captura del tiempo.

-Necesitaba al tiempo transcurriendo en la imagen. Podría haber hecho una película como La jetée de Chris Marker, con foto fija y sonido, pero no. Necesitaba el tiempo transcurriendo. Por más que hay escenas donde es muy difícil darse cuenta de esto, sobre todo en una de ellas, donde hay unos junquitos, no hay viento y apenas se escucha un pajarito. Uno de los juncos se mueve un poquito o hay una ondita mínima del agua. Podría ser una fotografía pero no lo es. La energía que transmite la imagen es otra, y es justamente la del tiempo transcurriendo en la imagen. Era eso lo que a mí me interesaba, y no simplemente incorporar el sonido. Cuando conocí la Antártida, ya estaba queriendo hacer algo con sonido, a pesar de que en ese momento no me planteaba grabar ni hacer video. Tiene que ver con la actitud contemplativa; donde, de pronto, uno está viendo un paisaje determinado y la vista va más allá de lo que pueda pasar circunstancialmente, como un pájaro que se cruza o lo que sea. Eso es lo que a mí me gustaba poder transmitir: el tiempo en la imagen, con todo lo que pasa.

-Una apuesta que va al revés, digamos, de cómo operan hoy las imágenes.

-Por eso tenía mucho miedo sobre cómo iba a ser recibida. La prueba de fuego fue el Festival de Mar del Plata (donde Errante obtuvo el Premio a la Innovación Artística de la Asociación de Directores de Cine PCI); sabía que iba a haber gente a la que le iba a llegar, pero también que se podrían aburrir o no se la iban a bancar. Pero fue increíble, se quedaron y fue muy lindo el intercambio. Hubo gente que volvió a verla y eso pasa mucho, la película produce algo que después se agradece, y por eso vuelven.

-En El Cairo, Lita Stantic dijo algo preciso: “Quiero ser parte de esto”, al recordar cuando le mostraste tus imágenes por primera vez.

-Fue un regalo de la vida que Lita se incorporara, la admiro mucho. Además, ella fue clave en mi vida como realizadora; más allá de que la mayoría de las películas que produjo están entre mis preferidas, con Un muro de silencio (1993, dirigida por Lita Stantic) me ayudó personalmente, porque me permitió pasar un muro cuando la vi. Siempre me sentí muy conectada con ella, emocionalmente y vitalmente. Ella convocó después a Maravilla Cine y fueron dos las productoras, pero la madre de la producción es Lita.

-De igual modo destaco el trabajo del montaje, realizado junto a Elizabeth Wendling; señalaste que fue una etapa de aprendizaje también.

-Fue mucho tiempo de trabajo, y cuando volví del último viaje quise que alguien se entregara a la película sin tiempos, para trabajarla a la par, porque realmente necesitaba estar ahí. No hubiera funcionado un montaje convencional, con un tiempo determinado, como cuando se le da el material a alguien y en 15 días te lo devuelve. Fue de un aprendizaje mutuo, como creo tiene que ser todo. Y fue muy rico para las dos; nos pusimos al servicio del material, sin apuro. Por eso también fue importante no tener producción en esa etapa, porque hasta no tener un corte no quería que la hubiera, debían mandar las imágenes y adaptarnos a sus tiempos. No podía ser un montaje rápido, teníamos que respetar también la naturaleza de la propuesta de la película. Y así fue creciendo, a partir de un primer corte largo, cercano a las 3 horas.

Que Lita Stantic es una figura y artífice sustancial del cine argentino, lo corrobora su trayectoria, pero también y sobre todo, comentarios como el que agrega Adriana Lestido: “Lita se involucró expresivamente en la película, y con mucho respeto. Cuando estuvo hecha, con el corte más o menos final, me dijo: ‘Tiene que saberse de alguna forma que vos hiciste esto sola, porque no es lo mismo mirar algo pensando que hay todo un equipo de producción detrás, sino que lo hizo una mujer sola, con una cámara y un micrófono’. Ella sugirió poner una placa inicial, y como eso pequeñas cositas que agradezco, porque hablan más allá del rol de la productora, de quien encuentra los medios para que la película sea, se trata también de un respeto profundo por la expresión y por ponerse al servicio de la película”.