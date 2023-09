El intendente Pablo Javkin reforzó su estrategia de campaña en la disputa mano a mano con Juan Monteverde. “El gran problema que tiene Rosario es la inseguridad y eso no lo va a resolver el kirchnerismo”, dijo y agregó que para encontrar la solución al “problema que nos impide vivir tranquilos, hace falta un esfuerzo extraordinario de los tres niveles del Estado, y eso no lo va hacer este gobierno nacional y provincial”. En cuanto a la gestión, expresó: “Marcamos un rumbo para la ciudad que tiene que ver con la recuperación de la capacidad y el empleo industrial, con la reactivación de los centros comerciales y el centro. Estamos en un nivel de inversión en obras que no tuvimos en mucho tiempo, con pavimento definitivo en barrios que lo esperaron muchísimos años”. Y confirmó que considera a su candidata a presidenta, Patricia Bullrich, como la "mejor" opción para resolver el problema más acuciante de la ciudad.