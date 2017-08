Son ocho los partidos que siguen

El Tribunal Electoral de Santa Fe terminó de informar ayer a las fuerzas políticas el escrutinio definitivo de las primarias del 13 de agosto. Ocho frentes podrán participar en las elecciones a concejales de Rosario del 22 de octubre, mientras que otros 13 (que presentaron 22 listas) quedaron al margen de los comicios porque no llegaron al piso del 1,5 por ciento del padrón del distrito que exige la ley 12.367, según explicó el presidente de la Corte Suprema, Daniel Erbetta. El descarte de las urnas es de los más resonantes en los últimos tiempos: la boleta única de Rosario tenía 43 listas y en la próxima, sólo habrá ocho.

El Frente de Izquierda rechazó el cómputo oficial que dejó afuera a la lista que encabezó Virginia Grisolía, quien sumó el 1,4 por ciento, pero le faltaron 300 votos. El argumento de la impugnación es lo que Erbetta llamó un "malentendido" o un "problema que no existe" porque al parecer se confundió el umbral del "1,5 % de los votos emitidos" -como sugirió el secretario electoral Roberto Pascual‑ y el mismo porcentaje, pero del padrón de votantes, que es lo que "dice la ley", sostuvo el magistrado.

Si se trata de un "malentendido" o de una "confusión" el Tribunal ofreció una prueba. En la notificación a los partidos el asterisco sobre que no llegaron al umbral dice: "No cumple el 1,5 por ciento de los votos emitidos" (no del padrón como ordena la ley y sostiene Erbetta).

Los candidatos que estarán en las mesas de votación en octubre son los siguientes:

* Cambiemos sumó con sus dos fracciones 166.503 votos (20,91 por ciento sobre el total de electores). Así que su lista se integró en forma alternada: Rodrigo López Molina (el más votado, 90.880), Ana Martínez (la segunda más votada, 75.623), Carlos Cardozo y Agapito Blanco en los primeros lugares.

* El Frente Justicialista presentó nueve alternativas (98.332 votos, 12,35 por ciento), pero ganó la interna el Frente Ciudadano que ubicó a los primeros cuatro candidatos: Roberto Sukerman (55.191 votos), Norma López, Andrés Giménez y María Alejandra Gómez Sáenz.

*El Frente Progresista propuso tres listas que sumaron 47.970 votos (6,02%), pero en el orden final sólo quedó la del secretario de la Municipalidad de Rosario, Pablo Javkin (39.678), a quien siguen Verónica Irizar, Lisandro Zeno y Alejandra Carbajal.

*Ciudad Futura sumó 29.943 votos (3,76%), así que ratificó la misma lista: Eduardo Trasante, la abogada Jesica Pellegrini y Franco Ingrassia.

*Lo mismo sucedió en 1Proyecto Santafesino (21.116 votos, 2,65%) que encabezó la concejala de la UCR, Daniela León. El Espacio Grande (17.061, 2,14%) propuso dos listas, pero prevaleció la del concejal Carlos Cossia.

*El Frente Social y Popular (15.966, 2%) confirmó a su postulante: María José Geréz.

*La octava es la Unión Cívica Radical: 14,749 (1,85%) con Martín Rosúa.

Los excluidos son precandidatos de 13 alianzas que oficializaron 22 listas, entre los más conocidas: Virginia Grisolía (Frente de Izquierda), Alfredo Curi (Partido del Progreso Social), Armando Perichón (Celeste y Blanco) y Juan Carlos Rodríguez (Partido Comunista).

El voto anulado fue la tercera fuerza (10,27 por ciento) y el blanco (5,68%), la quinta.