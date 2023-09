Con el acompañamiento de más de 58 mil rosarinos, María Eugenia Schmuck ganó las PASO de julio en la categoría concejales, y ahora encabeza la lista del frente Unidos para las generales. La actual presidenta del Concejo busca repetir la buena elección para sumar fuerza en el legislativo y así “trabajar en la normativa que el municipio necesite para agilizar la gestión pública”. En diálogo con Rosario/12, sostuvo que la ciudad se dirime entre los que la “defienden” y los que la “abandonaron” durante los últimos cuatro años. “Somos rosarinos que constituimos un equipo que ama esta ciudad y la defiende como nadie, que trabaja todos los días del año y que siempre pone la cara, aun en los peores momentos”, aseguró.

- ¿Notan clima electoral en el tramo final de la campaña?

- Recién ahora la gente está pensando en el 10 de septiembre. Vemos que hay mucha preocupación por la situación económica, por la situación de inseguridad, pero a la vez vamos intercambiando entre gestión y recorridas barriales donde también recogemos las demandas de los vecinos. En los barrios de la ciudad, sinceramente, recibimos mucho agradecimiento porque el Estado municipal ha logrado en estos cuatro años montar distintos dispositivos de las distintas secretarias. No así del gobierno nacional y provincial.

- Tu espacio sostiene que hay dos modelos en juego en la intendencia. ¿En la categoría concejales qué se dirime?

- Este tiempo hemos logrado construir una relación política, y te diría que hasta personal, entre muchos bloques de la ciudad. Me tocó dirigir un Concejo de buena gente, honesta y laburante. Hemos logrado una dinámica en el peor momento de la ciudad, que fue la pandemia, de construir consensos colectivamente. Lo importante es que esa dinámica que hemos aprendido no se pierda. Creo que en el Concejo la heterogeneidad siempre es positiva. Cuando asumió Pablo Javkin teníamos dos concejales y ahora tenemos la enorme posibilidad de lograr una mayoría importante, que sería interesante para trabajar en la normativa que el municipio necesite para agilizar la gestión pública.

- ¿Qué problemas identificás que se puedan resolver desde el Concejo?

- Me parece que el desafío más importante que tenemos, que estamos más cerca de resolver, es el de la nocturnidad. Tenemos varios proyectos presentados para reformar una ordenanza que tiene ya 22 años. Estaba hecha para otra ciudad y lo único que hace es complicarle la vida a aquel que quiere poner un bar, un pub, un boliche o un centro cultural. Con lo cual, la noche ha ido mermando y la pandemia terminó de darle el certificado de defunción. Me parece que hay que facilitar esos procesos y trabajar en la instalación y habilitación de esos espacios. Si puede ser antes del 10 de diciembre mejor, y si no será con la nueva conformación.

- ¿Cómo se puede mejorar el sistema de transporte?

- Es el principal desafío del municipio. Desde el Concejo hemos estado a la altura de sacar la normativa en el momento necesario. Pasamos de tener 450 mil a 20 mil pasajeros, durante dos años, y tuvimos que declarar la emergencia, donde nos acompañaron todos los bloques de la ciudad. Y así fue mucho más fácil lograr un sistema de transición que nos permita tomar medidas antipáticas que después fuimos revirtiendo. La frecuencia se mejora incorporando colectivos, y es la decisión política de nuestro intendente: incorporar 50 unidades por año.

- ¿Qué escenario electoral ves en la ciudad y la provincia? ¿Creés que el fenómeno Milei puede impactar?

- Yo creo que los rosarinos diferencian bien cada elección. Y la boleta única ha facilitado el proceso para que cada elección tenga parámetros distintos. En la ciudad se juegan dos modelos. El equipo de los que siempre peleamos por la ciudad, que a partir del voto popular quedo constituido con Maximiliano Pullaro, Clara García, Ciro Seisas, Pablo Javkin y yo encabezando una lista de concejales, que tenemos como prioridad resolver el principal problema de la ciudad que es la inseguridad. Y del otro lado un equipo, encabezado por Omar Perotti y Marcelo Lewandowski, y que tiene a Juan Monteverde como candidato a intendente, que ha abandonado a la ciudad y subejecutado el presupuesto: de los 30 mil millones que tenía destinado a seguridad hay gastados menos de 5 mil, el 16% del presupuesto, cuando sabemos que hay un montón de políticas y estrategias que requieren de recursos para poder lograr pacificar una ciudad que está atravesada por una ola de violencia.

- ¿Por qué que la alineación partidaria generaría una mejora para Rosario?

- Tenemos una enorme expectativa de tener como gobernador a una persona que conoce el problema de la narcocriminalidad como nadie y que además tiene como prioridad resolver la escalada de violencia, que es la principal preocupación de los rosarinos. Conoce cuáles son los déficits de la ciudad, los hemos trabajado juntos, y muchos de ellos tienen que ver con la falta de autonomía, de la que es un ferviente defensor. Estos cuatro años, en materia de obra pública, transporte y ni hablar en seguridad, la hemos remado solos. Cuando digo que nos abandonaron no es un slogan, es la pura verdad.

- Hubo períodos recientes donde ciudad y provincia estuvieron alineados y los indicadores de seguridad no fueron los mejores.

- Pero fueron muchos más bajos que ahora. Y Pullaro, como ministro de Seguridad, es el responsable de haber puesto en la cárcel a los principales cabezas de las bandas criminales. Hay una diferencia enorme, nunca hubo subejecución presupuestaria como hay ahora. Y en nivel de homicidios era un porcentaje sensiblemente menor que ahora, no había balaceras a las escuelas ni extorsiones. Sinceramente el panorama no solamente ha empeorado muchísimo, sino que hay una desidia generalizada de Nación y Provincia que son comentaristas de la situación y no resuelven el principal problema. Aníbal Fernández se encargó más de chicanear a nuestro intendente que de visitar la ciudad. Incluso dijo que habíamos perdido la batalla.

- ¿Quién crees que debe ser el próximo presidente?

- Patricia Bullrich, voy a trabajar para eso.

- Pullaro dijo que en un hipotético balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, se inclinaría por Milei. ¿Vos tomarías partido?

- Yo no contesto sobre casos hipotéticos porque soy una militante política y, desde mi trabajo, voy a tratar de construir ese escenario. Es decir, poner todas las fuerzas para que Patricia Bullrich sea presidenta.

- ¿Por qué la gente debería votarte?

- Somos rosarinos que constituimos un equipo que ama esta ciudad y la defiende como nadie, que trabaja todos los días del año y que siempre pone la cara, aun en los peores momentos. La hemos remado en épocas muy complicadas y tenemos la enorme responsabilidad de terminar todo lo que hemos empezado, que es mucho, pero que todavía falta en un nuevo periodo. Ojalá la gente nos acompañe para tener más fuerza en el Concejo y generar la normativa necesaria para mejorar la gestión.