Un año bisagra, tal vez, en la perspectiva de Ciudad Futura, que percibe como nunca antes la posibilidad finalmente de plasmar su proyecto de gobierno en la Municipalidad, con Juan Monteverde y en alianza estratégica con un sector del peronismo, el Movimiento Evita, para enfrentar el aparato oficialista del intendente que busca su reelección. A la par, Caren Tepp se prepara para apuntalar ese proyecto desde el Concejo con un interbloque amplio y propuestas que darán polémica: que los ediles trabajen en los centros de distrito, los que a su vez deberán funcionar como "intendencias de cercanía", y la consulta popular como mecanismo habitual de la vida pública rosarina en temas clave. La concejala que va por la continuidad en el Palacio Vasallo sostiene que se asiste a "un cambio de época" y que el espacio de esa alianza con el peronismo, Rosario Sin Miedo, es la herramienta pluralista a emplear para cambiar la política y la forma de gobernar la ciudad. "No solo Juan Monteverde quedó posicionado para ser el próximo intendente, sino que en todas las categorías tuvimos buenos resultados, incluida la lista de concejales de Ciudad Futura que iba por afuera. La lista que encabecé fue la más votada, fuera de la interna del oficialismo que se presentó muy competitiva. Ser la más votada de las opciones de la oposición nos dejó muy bien parados para encarar las generales", valoró Tepp en diálogo con Rosario/12. "Creo que, lejos de ser una casualidad, se valoró la coherencia de muchos años de trabajo. La siembra de una idea que fuimos construyendo dentro de las instituciones, pero también desde afuera, con las vecinales, las escuelas, espacios culturales, en los distintos territorios con las organizaciones. Había que consolidar una fuerza plural y potente para sacar a Rosario de la crisis. Bueno, esa fuerza ya existe y es hoy la única alternativa de cambio en la ciudad", redondeó.

-Luego de una oferta de 54 listas ¿qué opinás del sistema de boleta única?

-Todos los sistemas electorales tienen aspectos positivos y negativos, muchas veces determinado por el contexto en el que se desarrollan. La boleta única por un lado permite que muchos proyectos colectivos nuevos, como el nuestro, hayan podido llegar a presentarse a elecciones sin los obstáculos que te ponen los grandes aparatos. Como contrapartida, es un sistema que promueve o facilita las carreras individuales por sobre la construcción de propuestas colectivas. Que en un momento donde la brecha entre la sociedad y la política es tan grande, la respuesta de la política sea esa boleta con 54 listas seguro acrecienta el problema. Ahora bien, en el sistema de boleta larga (nacional) ocurre lo mismo o peor, porque candidatos que solo aparecen en los medios de Buenos Aires arrastran detrás a un montón de gente que nadie conoce y algunos de sus candidatos sacan muchísimos votos sin ni siquiera aparecer en campaña. Por ende, creo que el problema de fondo no es tanto el sistema electoral sino el estado de la política, la crisis de los partidos y de representación en general. En el mientras tanto, creemos que el sistema de Boleta Unica papel que se utiliza en Córdoba es una buena síntesis porque permite ambas cosas, votar un proyecto completo o elegir entre diferentes candidatos.

-¿La atomización de votos en tantos candidatos te hizo replantear la estrategia de alianzas? Aunque sea contrafáctico, ¿hubiera sido mejor jugar la interna e integrar lista de concejales con el PJ?

-Todo lo contrario. Mariano Romero fue el candidato más votado en la interna de Juntos Avancemos, demostrando la decisión de la gente de apoyar y acompañar la creación de Rosario Sin Miedo como una nueva fuerza en construcción, y en el caso de la lista de Ciudad Futura tuvimos más de 25 mil votos, siendo la lista más votada de la oposición, y sin ir a internas. Nosotros que ya venimos con varias experiencias electorales para la categoría concejales, tenemos bien en claro que en dicha categoría las PASO y las generales no son dos tiempos de un mismo partido, son directamente dos partidos distintos. Ahora, con solo 6 listas, la gente va a elegir quienes quieren que los represente en el Concejo, y ahí nosotros tenemos mucho para ofrecer no sólo por lo que viene, sino también por todo lo que ya demostramos ahí dentro. En todas las elecciones de Ciudad Futura a concejales el crecimiento de PASO a generales se multiplica exponencialmente. La lista que encabezo no solo va a defender las tres bancas que ponemos en juego, sino que sale a sumar nuevas. Además, a partir del 10 de diciembre tenemos la posibilidad de construir un bloque ya no de la oposición sino del oficialismo que tenga la diversidad y la potencia para encarar las transformaciones que se vienen.

-¿Se cumplió la expectativa de atraer a socialistas desencantados y de otros espacios progresistas?

-Creo que un logro de Rosario Sin Miedo fue volver a plantear nuevos horizontes para juntarnos con quienes veníamos compitiendo electoralmente. Sumar lo mejor de las tradiciones políticas, lo mejor del peronismo, del socialismo, del radicalismo, de la izquierda y de sectores independientes. Mucho de esto ya se expresó en las PASO, y mucho más sucederá en las generales. Estamos en las puertas de un cambio de época en general, por suerte acá en Rosario hemos podido construir una herramienta, un espacio que de manera incipiente, pero fortalecido por el respaldo popular dice que a esta democracia bloqueada, la desbloqueamos por abajo, con más y mejor política.

-Si Monteverde gana, ¿cómo será gobernar quizás en franca minoría en el Concejo?

-Hay que ver cómo termina la conformación del Concejo, no hay que adelantarse. El gobierno de Monteverde no será el gobierno sólo de Ciudad Futura, y eso mismo se verá reflejado en el Concejo. De esta elección salimos con una nueva fuerza potente, plural. Ciudad Futura demostró que se pueden elaborar y acordar proyectos muy importantes aún no teniendo la mayoría. Por eso pudimos aprobar ordenanzas clave como la Empresa de Desarrollo Urbano o la Agencia Anti-Lavado, instrumentos clave fruto del acuerdo.

-¿Cuál es la agenda parlamentaria que viene?

-Presentamos nuestro plan de gobierno, que tiene seis líneas estratégicas para cambiar la ciudad y más de 80 políticas públicas que podemos poner en marcha a partir del 11 de diciembre desde el Estado municipal. Son de acceso público y las pueden ver en nuestra página web. En ese marco, también presentamos tres medidas concretas para salir del funcionamiento actual del Concejo, que entendemos quedó viejo. La primera es que los concejales trabajen en los distritos. Esto en el marco de la decisión que tenemos de convertir los 6 distritos municipales en intendencias de cercanía, para que los funcionarios estén en el territorio. La segunda es que las y los concejales del oficialismo contemos con competencias ejecutivas, es decir, roles concretos y tareas asignadas por el Poder Ejecutivo. Y la tercera es la incorporación del mecanismo de Consulta Popular para aquellos temas que sean trascendentes y tengan un impacto irreversible en la ciudad, como por ejemplo privatizar un espacio del Parque Independencia para hacer un emprendimiento gastronómico cuando el mismo se podría haber desarrollado en cualquiera de las arterias que están alrededor del parque.