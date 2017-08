Adiós a Abercrombie

El guitarrista estadounidense John Abercrombie, una leyenda del jazz contemporáneo, falleció a los 72 años, informó ayer su discográfica, ECM. “La familia aprecia las efusivas muestras de amor y de apoyo recibidas y pide de manera respetuosa que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”, expresa el comunicado de la familia, pero no precisó las causas de la muerte. Según la revista Jazz Police, Abercrombie falleció en su casa de Cortland por una insuficiencia cardíaca relacionada con una embolia de comienzos de año. Nacido en 1944 en Port Chester (Nueva York), empezó a tocar la guitarra a los 14 años y después estudió en el Berklee College of Music de Boston, la universidad privada de música más grande del mundo. Fue protagonista de una prolífica carrera con más de una treintena de discos, incluido su más reciente trabajo Up and Coming, lanzado junto a Marc Copland, Drew Gress y Joey Baron. Compartió grabaciones con otras leyendas como Billy Cobham, Jack DeJohnette o los hermanos Michael Brecker y Randy Brecker. “Se lo echará mucho de menos, por su sensibilidad musical, su buen compañerismo y ese humor seco en las grabaciones”, dijo la discográfica.