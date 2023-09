-Si tuviésemos un balotaje entre Massa y Milei, ¿a quién votarías? -

-En el balotaje va a estar Bullrich y vamos a ganar. Entiendo que va a haber balotaje, porque es lo más probable en un escenario de tres tercios. Pero no se va a dar el escenario Milei – Massa. El problema de esa pregunta es que cuando vos hacés política nunca regalás el escenario que no querés porque para eso hacemos las cosas, para que no se dé. Si se llega a dar ese escenario que vos decís, me llamás y te contesto. Pero para una hipótesis, no - contestó el intendente Pablo Javkin en un programa de Radio 2.