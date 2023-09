La mejor forma de salir de un mal momento es con un triunfo que llegue acompañado de buenos rendimientos individuales. Si a eso se le añade que el partido fue muy entretenido se debe concluir que ayer en Aroyito la fiesta fue completa. Broun en el arco, Campaz en sus injerencias ofensivas y Malcorra en sus apariciones en el área pudieron ante un Talleres que generó mucho por su vocación compulsiva a atacar pero que ni siquiera logró marcar de tiro penal. La victoria canaya, con goles de las figuras, lo despoja al conjunto de Miguel Russo de las dudas de las que se rodeó con sus últimas actuaciones.

La urgencia de Central por ganar y las convicciones ofensivas de Talleres armaron un partido espectacular en el Gigante. Central se mostró eficaz para generar riesgo con pocos pases, mientras que Talleres desbordó el fondo auriazul por la pericia de volantes y delanteros para jugar con la pelota. A la visita no le dieron un penal que le cometieron a Garro al tomarlo en el área. Aunque hubo VAR la variedad de interpretaciones que hacen los árbitros impide saber qué se va a cobrar. Pero en verdad Central salió del mal momento porque Broun tuvo muy buenas atajadas, y la más celebrada fue una abajo a su izquierda para contener disparo de Sosa.

Central siempre contestó a los ataques de Talleres. Herrera desvió un cabezazo de Mallo y luego le tapó un mano a mano a Campaz, en gran reacción del uno visitante para resolver también en el rebote. Campaz, Malcorra y Bianchi se encontraban a un solo pase para llegar a posición de gol. En uno de los tantos avances visitantes, Central tomó a todo Talleres mal parado con un pase largo y vertical de Giaccone, desde su campo, para dejar a Campaz en carrera ante Herrera y el colombiano definió con más precisión que fuerza al palo cruzado. Talleres no cambió nada su apuesta ofensiva y sufrió el segundo golpe: Bianchi tocó atrás una pelota que le lanzó Campaz y dejó a Malcorra frente al arco en el área chica. El diez definió alto y marcó el segundo para el canaya.

Talleres quizá no merecía perder pero con seguridad merecía tener al menos un gol. Lo buscó en el segundo tiempo. El partido mantuvo el vértigo de ataque por ataque y en los primeros minutos volvieron a lucirse los arqueros. Broun le tapó un mano a mano a Bustos y Herrera desvió remate de Campaz al pisar el área chica.

Russo tuvo que hacer cambios obligados. Sacó a O'Connor, con una golpe en la cabeza, y luego debió reemplazar a Quintana, quien arrastra hace tiempo dificultades físicas. Gandolfi, en cambio, intentó arnimar el ataque de Talleres con la apuesta por tener más control del mediocampo. El partido pasó a jugarse más lejos de los arqueros y más cerca de cancha. Eso hizo pensar al canaya que tenía al rival controlado. Pero corrió riesgos el canaya.

Porque Mallo con su vehemencia para marcar jugó al límite y llegó tarde en un cierre a Sosa. Lo bajó en el área al delantero y el penal lo tomó Garro. Central no entró en pánico porque Broun le desvió el remate desde los doce pasos a la figura de Talleres. Y no fue goleada porque Campaz no soltó nunca la pelota en sus corridas al arco de Herrera. Lo hecho en la primera parte fue suficiente para vencer a uno de los mejores equipos del fútbol argentino y volver al triunfo en un momento muy esperado.



2 Central

Broun 8



Martínez 5



Mallo 7



Quintana 6



Alan Rodríguez 6



Giaccone 7



Toledo 5



O’Connor 5



Malcorra 7



Campaz 8



Bianchi 7



DT: Miguel Russo

0 Talleres

Herrera 7



Benavídez 5



Catalán 5



Rodríguez 4



Portillo 4



Ortegoza 5



Villagra 6



Garro 7



Depietri 6



Bustos 7



Sosa 6



DT: Javier Gandolfi

Goles: PT: 33m Campaz (C) y 37m Malcorra (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Romero por Depietri (T), 11m Ortiz por O'Connor (C), 21m Suárez y Sequeira por por Portillo y Ortegoza (T), 24m Martínez Dupuy y Komar por Bianchi y Quintana (C), 27m Barrera por Bustos (T), 38m Cortez y Sandez por por Martínez y Giaccone (C)



Arbitro: Sebastián Martínez

Cancha: Central

Incidencias: ST: 36m Broun (C) le desvió un tiro penal a Garro (T).