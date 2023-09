Los gremios docentes de la provincia de Jujuy exigen al gobierno de Gerardo Morales que reabra la mesa paritaria en setiembre. La demanda fue planteada a los sindicatos por educadores y educadoras de todos los niveles en las asambleas que realizó cada espacio el 2 de setiembre y el 26 de agosto. El colectivo entiende que, pese a la ronda de negociaciones con la patronal en agosto último, la escalada inflacionaria continúa deteriorando sus salarios.

La situación se agrava por la actitud de gobierno jujeño, que persiste en criminalizar la protesta social descontando los días de paro. "Estamos muy conmocionados por el descuento de los días de huelga", afirmó a este medio Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), sindicato que representa a docentes del nivel medio y superior. "No contabilizaron tres días, sino nueve. Cuentan hasta los fines de semana como parte del paro", se quejó. "Los descuentos existieron, aunque en la mesa paritaria se comprometieron a no descontar", añadió.



Sobre la última propuesta salarial realizada en agosto por el gobierno de Morales, Silvia Vélez, secretaria general de la Asociación de Educadores (ADEP), afirmó que "no satisface la demanda porque incorpora sumas en negro para docentes que ganan menos de 400 mil pesos". La titular del gremio que nuclea a maestros del nivel inicial y primario no descartó medidas de fuerza en los próximos días. "Siguen los descuentos por las medidas de fuerza realizadas y no se reitegraron los días ya descontados", reclamó, en línea con el resto de la docencia jujeña. "Vamos a esperar la liquidación de los salarios" que se hará efectiva el próximo viernes 8 de setiembre. "Si hay descuentos, pasaremos a una medida de fuerza de 48 horas los días 18 y 19 de setiembre", anticipó ADEP.



El CEDEMS tampoco descartó medidas de fuerza. "Si hay descuentos vamos a convocar una asamblea para decidir qué medidas tomamos", advirtió Mercedes Sosa. "Setiembre es una fecha particular, por la Fiesta (Nacional) de los Estudiantes", explicó, "pero si el gobierno no atiende nuestros reclamos, va a generar mucho malestar. Las necesidades son cada vez mayores por el aumento en las tarifas eléctricas y en el boleto del transporte público, insistió.

Sosa detalló que durante las últimas paritarias el gobierno jujeño ofreció suplementos que no integran la grilla remunerativa del salario. "Concedió mejoras salariales de 10 mil pesos a quienes cobran menos de 400 mil. Habrá un aumento por título docente que escalará de 7 a 10 mil pesos en setiembre. Luego, en octubre, aumentará 5 mil pesos más", detalló. "Nuestro piso salarial se encuentra en 200 mil pesos y la hora cátedra, 4 mil", continuó sobre el salario de bolsillo de las y los educadores que representa, por debajo de la última estimación del INDEC, y al valor de referencia (hora cátedra) que aún no alcanza los $6.666 que reclaman desde may, en el inicio de la protesta social de la docencia. El pasado 22 de agosto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos estimó en 248.962 pesos el valor de referencia de una Canasta Básica Total, que incluye bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación y salud.



Acerca de la grilla salarial, la secretaria general del CEDEMS aseguró que el gobierno jujeño planteó excusas para no sanearla definitivamente. "Expresan que el piso salarial es uno de los mas altos del país y que hicieron un esfuerzo muy grande por otorgarlo. Su escudo es que a nivel nacional el piso docente se encuentra en 165 mil pesos, porque no hubo actualización. Especulan con esa justificación", se quejó. "Nos dan parches. El blanqueo de items no remunerativos lo solicitamos en enero pasado, y ahora nos dijeron en la paritaria que lo considerarían para el mes de noviembre", continuó Sosa. El CEDEMS propuso al gobierno jujeño acordar un porcentaje para sanear gradualmente" la grilla docente.



El CEDEMS no solamente apoya a las comunidades originarias de Jujuy que se encuentran en la capital administrativa del país reclamando por la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales y en defensa de los recursos naturales y la caída de la reforma constitucional. "Como sindicatos seguimos la lucha contra la reforma", aseguró Sosa. "Vamos a hacer dos presentaciones ante la justicia provincial en los próximos días", adelantó luego. Uno de ellos será un recurso de forma, "porque la necesidad de reformar la Constitución se debería haber publicado en dos diarios de circulacion local", explicó la docente. "Así lo indicaba la Constitución de 1986 y eso no ocurrió".

Todas las concesiones salariales ofertadas por el gobierno jujeño a sus trabajadores del sector de la educación pública provincial fueron aceptadas por los dos gremios "bajo protesta". Tanto ADEP como el CEDEMS informaron a este diario que la patronal se niega a pagar el bono anunciado por la Nación, medida que el Ministerio de Economía argentino aseguró para sus empleados y empleadas nacionales pero dejó a consideración de los gobiernos de cada provincia. "Informaron que no están en condiciones de pagarlo", se quejó la titular del CEDEMS.

Ese gremio denunció además que el gobernador electo de Jujuy, Carlos Sadir (actual ministro de Economía) "está utilizando mecanismos para desautorizar al sindicato como la institucion para canalizar reclamos". Sosa aseguró el gobierno de Jujuy se encuentra organizando a un sector de docentes en particular -el mas precarizado- y especuló que probablemente se trate de una maniobra para crear otro gremio con el propósito de fragmentar la actual representación gremial de la docencia jujeña.