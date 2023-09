El perro dormía sobre el tapiz, junto a la cama de la niña. Ella lo descolgaba todas las noches de la pared y lo tendía en el piso para que él pudiera ocupar su lugar junto a una multitud de gatos de colores. A veces, durante las noches de invierno, el perro se subía a la cama. Entonces ella se hacía un ovillo dejándole un lugarcito a sus pies. A los padres no les gustaba esa costumbre pero no sabían cómo ponerle límite, es que querían tanto a su hija que no soportaban la idea de verla sufrir. Habían adoptado a Matilde luego de numerosos fracasos en su intento de procrear y, a pesar de los pronósticos un tanto pesimistas de algunos amigos y parientes, se podría asegurar que la pequeña familia que formaban junto a la abuela Cora, era bastante feliz.

El perro era el resultado de un capricho navideño de Matilde, por su propia iniciativa los padres jamás habrían considerado tener un perro. Eran gente muy urbana e intelectual y no profesaban ningún interés por los animales. Preferían los libros, que no muerden. El cachorro había sido todo un trastorno y este animal joven en que se había convertido lo era aún más. Había que ocuparse de su comida, limpiar sus desechos, barrer sus pelos de los rincones y el borde de los zócalos, bañarlo, sacarlo a pasear y hasta acariciarlo. Para colmo, ladraba sin cesar ante el menor ruido. Aún cuando los vecinos pasaran en puntas de pie frente a la puerta de la casa desencadenaban un torrente de ladridos que ponían los pelos de punta al padre de Matilde, en apariencia tan tranquilo y equilibrado como su oficio de cirujano le exigía. Pero ella amaba a su cocker y había decidido que su patria y su familia estaban en ese tapiz rebosante de gatos que su madre, estudiante crónica de Bellas Artes, había pintado con un entusiasmo que superaba con creces sus deseos de terminar la carrera. A cada uno de ellos la nena le había elegido un nombre y esperaba que alguna vez despertasen y comenzaran a maullar y a jugar con su perro. Por su lado, Felipe, una vez que hubo sido presentado a la comunidad felina del tapiz podía estar seguro de que ya nadie podría expulsarlo de ese lugar.

Una tarde, volviendo con su madre de pasear por el parque, Matilde vio algo, un pequeño bulto al pie de un pino y corrió a investigar. Tomó en sus manos al gorrión muerto, un montoncito de plumas desordenadas y sucias.

-¿Qué le pasa al pajarito, mami?

-Dejalo, está sucio. Te podés enfermar, dejalo.

-¿Qué le pasa? No se mueve.

- No sé, dejalo.

- Pero ¿qué le pasa? Está frío.

- Está muerto, Mati. Dejalo ahí que te podés enfermar, ya te dije, ¿no ves que tiene sangre?

- ¿Muerto? ¿No se va a despertar?

- No, no está dormido (con el dedo índice se seca una lágrima que asoma su ojo derecho)

- Qué te pasa, mami.

- Una basurita, me entró una basurita, es por el viento, Mati, no es nada. El pajarito está muerto ¿entendés?.

- ¿No va a volar más?

- …

- ¿Y Felipe? ¿Se va a morir, también?

- No… bueno, sí… pero quedate tranquila. Es muy chiquito todavía y vos lo cuidás bien.

- ¿Y la abu Cora? ¿Se va a morir?

-…

-¿Y vos, mami? ¿Y papi?

-¿Querés que te compre un alfajor? Vamos hasta el quiosco ¿querés? te compro uno de chocolate que te gustan tanto ¿querés?.

Esa tarde, mientras Matilde estaba en el jardín, los padres conversaron y estuvieron de acuerdo en que lo mejor había sido no disimular lo trágico de la muerte con dulces cuentos románticos de los que luego duele mucho más despertar. Pero la madre estaba preocupada por cómo reaccionaría Mati a lo que no tardaría en llegar. Con el tema de tu mamá no hay nada más que podamos hacer, dijo el padre, ¿estás seguro? a la amiga de mi tía Julia van a operarla, la tía insiste con eso, habría que escucharla ¿no te parece?, tal vez hay alguna esperanza, todavía. No, no hay nada que hacer, es parecido al caso de tu padre, ya sabés. Sí, dijo ella, pero él murió antes de que nos casáramos, antes de que llegara Mati, ¿pensaste en ella? Mirá cómo se puso con lo del pajarito. No vale la pena intentar una cirugía, sólo agregaríamos dolor, dijo él, poniendo un punto final al diálogo.

Después de cenar y acostar a Matilde en su cama intentaron ver una película coreana muy elogiada por la crítica pero no pudieron terminarla. A eso de las doce de la noche la madre dijo que no podía concentrarse, que no sabía por qué pero estaba distraída, el padre, que era amante del cine coreano y siempre insistía en ver las películas hasta el final, esta vez se mostró muy comprensivo, debe ser el cansancio de toda la semana, dijo, yo tampoco doy más, se me cierran los ojos, dejémosla para mañana que es sábado, apagó el televisor, se levantó del sillón y comenzó a caminar hacia el baño, la madre fue detrás apagando las luces, espió el sueño de la abuela Cora que dormía en el dormitorio vecino a Matilde, y, a su turno, pasó también por el baño. Se encontraron en el pasillo frente a la puerta de la habitación de Matilde, el padre la abrió, para no despertarla iluminaron el lugar apenas con el resplandor de los celulares, mandaron un besito volado a su hija y miraron con desaprobación a Felipe que dormía, habiendo avanzado ya en la conquista de la cama, en el hueco que dejaba el cuerpo ovillado de la nena. Luego la madre siguió los pasos de su marido.

Y los gatos salieron de cacería, treparon árboles, subieron a los techos, buscaron en los arbustos y pajonales del barrio, pero no encontraron pajaritos. Es que ya Matilde y Felipe los habían resguardado dentro de una bolsa de nubes y escondido debajo de la fuente del parque donde existe un sótano secreto para proteger animales indefensos, lugar al que habían accedido gracias a la varita de hada con estrella brillante de cinco puntas que Matilde había recibido como regalo de la tía Julia para su último cumpleaños. Luego de semejante misión volvían extenuados y felices tropezando a cada paso con el pedregullo rojo que adorna los senderos del parque hasta que, de pronto, Felipe se detuvo, olfateó algo, un bultito en el piso, se dio vuelta, miró a Mati, ladró y señaló hacia el suelo con el hocico, Matilde se acercó pero no alcanzaba a ver nada porque estaba muy oscuro, Felipe rascó con su patita delantera y arrastró algo. Y fue la abuela Cora quien agachándose levantó el pequeño bulto y depositó en la mano abierta de Matilde al pajarito muerto.

Un rayo de sol se filtra por una grieta de la cortina que cubre la ventana, le da en los ojos, ve las pelusas fosforecentes flotando y retorciéndose en el aire como pequeñas mariposas sin alas, Felipe se acomoda apretándose contra su panza, la presión del cuerpo del perro le produce deseos de orinar, enciende la luz del velador, se levanta, va al baño, de pasada echa una ojeada al tapiz, parece que todos los gatos están ahí, en su lugar, se sienta en el inodoro, canturrea una canción que habla de pájaros, se higieniza, se pone de pie, se acerca al lavabo, se lava la cara, se frota con la toalla hasta sentir calor en sus mejillas, se cepilla los dientes como le han enseñado en el Jardín pero ahora se cepilla con fuerza, lastimándose las encías. No sabe por qué lo hace pero no puede parar. Es que ese dolor puntiagudo que la hace lagrimear, mientras el gusto salado de la sangre se mezcla con el dulce artificial de la frutilla, también le provoca algo parecido al alivio. Después, como todos los días, sube a su banquito, el banquito que usaba su padre para apoyar la pierna izquierda cuando estudiaba sus lecciones de guitarra y que luego le regaló porque, no hay nada que hacer, mis dedos se llevan mejor con el bisturí que con las cuerdas, tengo un adoquín en la la oreja, Mati. Pero Mati no piensa en su padre, ahora, una vez de pie sobre el banquito, ve aparecer su cara en el espejo, se acerca hasta casi tocarlo con la nariz y se mira, alza las cejas, parpadea varias veces, se aleja un poco, con el dedo índice toca la imagen de su frente, hace un círculo alrededor de un ojo, inclina la cabeza y ve algo distinto. Ya antes, al levantarse, le ha parecido que algo en la casa había cambiado. Ahora ve su cara. Quizás no es en la casa ni en su cara, pero algo ha cambiado.