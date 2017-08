Femicida en San Miguel

Un hombre asesinó a su madre a puñaladas, hirió de gravedad a su ex pareja y agredió también a su hija de 12 años en su casa del partido de San Miguel. Luego de los ataques, el agresor intentó suicidarse al incendiar su propia vivienda. Ayer por la tarde, Guillermo Mesías, de 37 años, discutió con su ex pareja –ambos vivían en la misma casa—, quien regresaba al hogar luego de trabajar. Tras la discusión, de acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, Mesías acuchilló a su madre, Mabel Guaglini, quien murió en el acto. Luego,volvió al cuarto de su ex pareja y la apuñaló en el tórax; instantes después atacó a su hija. Alertados por los gritos, los vecinos dieron aviso a la Policía local; al llegar, los uniformados de la comisaría 3° de San Nicolás se encontraron con un pequeño incendio en el taller de la propia casa, con Mesías adentro. La Policía sofocó el fuego, arrestó al atacante y trasladó, de urgencia, a su hija y su ex pareja al Hospital San Felipe. Al cierre de esta edición, la madre continúa con pronóstico reservado.