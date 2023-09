En las primeras fechas de la Copa de la Liga quedó en evidencia las dificultades que tendrá Miguel Russo para mantener la cosecha de puntos lograda en la pasada Liga Profesional. Se asume en Arroyito que “este es un torneo de transición” que afronta el club para intentar dar el salto el año que viene. La prioridad es resolver la pesada deuda, superior a los 25 millones de dólares, y recién en 2024 la dirigencia que preside Gonzalo Belloso se abocará a destinar esfuerzos “a armar un equipo más competitivo”. La tesorería auriazul ya hizo frente al pago de tres millones de dólares y más de 300 millones de pesos de la deuda y asume negociaciones para resolver conflictos por otros de cuatro millones de dólares.

La dirigencia de Central hace frente al pago de numerosas obligaciones económicas vencidas, algunas del año 2016, como la que elevó el ex jugador Nery Domínguez, vendido en 2015 al fútbol de México. El volante central se fue transferido pero nunca más le pagaron. Tampoco a la Academia Jorge Griffa por el porcentaje que reclama de la venta de Giovanni Lo Celso a Francia hace siete años. Solo así, con el hábito administrativo de no hacer frente a los compromisos se puede llegar a una situación financiera calamitosa. A enero del presente año el club tenía un rojo de más de 25 millones de dólares. Desde que asumió la nueva dirigencia la prioridad es reducir el pasivo. Es así como se comprende que ni al recaudar 19 millones de dólares con las ventas de Gino Infantino y Alejo Veliz se pudo rearmar el equipo con jugadores que eleven la jerarquía del plantel en la presente Copa de la Liga. Los refuerzos que llegaron, en todos los casos, son apuestas y por los cuales el club no debió realizar erogaciones extraordinarias.

Central ya pagó de deudas con clubes, intermediarios, jugadores y técnicos por más de cuatro millones de dólares. Pero por delante hay mucho para negociar. Se quiere llegar a fin de año con un rojo que se reduzca en cuatro millones de dólares más. “El proyecto deportivo de esta dirigencia se va lanzar el año que viene, cuando el club recupere autonomía económica. Vamos camino a resolver gran parte de la deuda y con eso la prioridad será relanzar a Central con el armado de un equipo más competitivo”, asumió un directivo auriazul a este diario. El proyecto necesita de la paciencia del hincha en el presente certamen pero también que el equipo obtenga la clasificación a una copa internacional.