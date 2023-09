El fin de semana no habrá fecha de disputa en Copa de la Liga y Gabriel Heinze se dispone a recuperar jugadores lesionados para la próxima presentación de los leprosos, la semana que viene en el Coloso ante Unión. La vuelta de Cristian Ferreira e Ian Glavinovich son la priridad del entrenador rojinegro.

Glavinovich, Carlos Ordoñez (todavía no debutó) y Marcos Portillo no formaron parte del equipo que empató el sábado con Belgrano por diferentes dificultades físicas. De esos tres quien hoy es titular para el entrenador es el juvenil defensor. Glavinovich sufrió una lesión muscular la semana pasada en una práctica y tiene alguna chance de completar la recuperación para el juego con el tatengue. Para Heinze hoy el zaguero central juvenil es titular en la defensa, relegando al banco a Guillermo Ortiz y Facundo Mansilla. Portillo se recupera para volver a tener un lugar entre los suplentes, mientras que Odoñez se lesionó en un partido de reserva y su inclusión al primer equipo no tiene fecha definida dado que el colombiano aún busca su mejor nivel físico para ser considerado por Heinze. Ferreira, por su parte, volverá con seguridad a la titularidad en reemplazo de Guillermo Balzi. Y Guillermo May, el goleador que contrató el club sobre el cierre del libro de pases, entrena junto al equipo y es probable que juegue sus primeros minutos con la rojinegra en el próximo partido.

El fin de semana no hay fútbol en el país por jugar la Selección partidos de Eliminatorias pero luego habá fecha entre semana y la Lepra se prepara para recibir a Unión el sábado 16 o domingo 17, luego visitar a Racing miércoles 20 o jueves 21 y recibir a Estudiantes el domingo 24 o lunes 25. En una semana tres partidos y luego lo que vendrá será a fin de mes el clásico con Central en el Gigante.