El 28 de agosto una joven de 35 años denunció haber sido abusada por un reconocido médico ginecólogo de Catamarca, de quien no se da el nombre porque aún no fue imputado por la Justicia. La mujer se constituyó en querellante ayer y su abogada aseguró que está “aterrada” y recibe llamadas “extrañas”. “La situación se están manejando de una manera que evidencia el poder del médico”, dijo.

En diálogo con Catamarca12, la abogada Silvia Barrientos contó que se constituyó como querellante de la sobreviviente y que desea que la investigación se desarrolle de la manera más eficiente y rápida y de esta manera evitar que ella sea revictimizada.

Contó que los hechos denunciados sucedieron en una reconocida clínica de la provincia en donde el profesional sigue trabajando de manera normal. “El abuso fue con total impunidad dentro del Centro Médico en donde el ginecólogo se apartó de las prácticas médicas, la abusó y se enojó porque ella se puso a llorar por la impotencia”.

“Lo que me preocupa es que se le está haciendo sentir el poder de él a la víctima. La situación se están manejando de una manera que evidencia el poder del médico”, dijo Barrientos y relató una serie de acontecimientos que sucedieron desde el día del hecho.

Según contó la joven habría sido contactada al menos por dos policías que se comunicaron para “supuestamente adelantar la investigación que es lo que dijeron y cuando los policías no tienen nada que hacer en medio de una pesquisa judicial. Se cansaron de llamarla por teléfono para preguntarle detalles y ella no quiere atenderlos porque tiene miedo, esta aterrada”, dijo.

En tanto, señaló que incluso la están investigando a ella misma como abogada. “Pidieron las cámaras de seguridad del ingreso a mi estudio. Es increíble, por eso digo que éste sujeto está haciendo sentir su poder y sus contactos. Se está revictimizando a mi cliente. Ella no tiene por qué dar detalles a la policía y desde Fiscalía tampoco me han dado una respuesta sobre si se ha comisionado o no tal diligencia a las fuerzas de seguridad”, contó.

Relató que también intentaron comunicarse con la joven “otras víctimas, porque al parecer habría más abusos para denunciar del mismo médico”.

Por último la abogada señaló que conoce de situaciones de denuncias por abuso sexual en donde los denunciados son detenidos inmediatamente. “En este caso él sigue trabajando en el mismo lugar donde cometió los hechos y eso debe prevenirse”, concluyó.

Tras la denuncia la semana pasada, el médico se presentó en fiscalía de manera espontánea y sin que se le tome declaración ni se lo detenga ya que no fue imputado, presentó un escrito en donde niega los hechos.

Según trascendió se estarían esperando los resultados de las pericias psicológicas practicadas a la denunciante para poder seguir avanzando.