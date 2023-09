La irlandesa Joy Neville será la primera mujer en formar parte del plantel de árbitros de un Mundial masculino de rugby. Se desempeñará como una de siete jueces a cargo del Television Match Officials (TMO) de Francia 2023, certamen que se iniciará este viernes.

Neville, de 40 años, se inició en el arbitraje hace una década después de terminar su carrera como jugadora y de graduarse en estudios y atención social en el Instituto de Tecnología de Limerick, en su país.

Desde entonces fue pionera en cada instancia de su trayectoria como jueza y se abrió las puertas a las competiciones masculinas de seleccionados nacionales, luego de un largo y paciente recorrido por el ámbito de clubes.

En 2020, durante la pandemia, la irlandesa debutó en la Copa de Naciones de hombres al hacerse cargo del TMO en un partido entre Gales y Georgia. Luego le llegó el turno en el tradicional Seis Naciones, el torneo más importante del hemisferio norte.

En este Mundial, el décimo de la historia, Neville escribirá una página inédita como una de las siete encargadas del TMO junto a Brett Cronan (Australia), Tom Foley (Inglaterra), Marius Jonker (Sudáfrica), Brian MacNeice (Irlanda), Brendon Pickerill (Nueva Zelanda) y Ben Whitehouse (Gales).

Neville, que como jugadora representó a Irlanda en los Mundiales femeninos de 2006 y 2010, dirigió la final del Mundial de mujeres en el 2017, año en el que la World Rugby la distinguió como la jueza de la temporada.

Una curiosidad: Francia 2023 no tendrá sudamericanos en su cuerpo arbitral. Los 26 designados representan a Inglaterra, Francia, Georgia, Irlanda, Gales e Italia por el hemisferio norte y Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica por el hemisferio sur.

Los últimos argentinos en arbitrar una Copa Mundial fueron Pablo Deluca en Australia 2003 como principal y Federico Anselmi, de asistente, en Inglaterra-Gales 2015 y Japón 2019.

Los 12 árbitros principales nombrados para Francia 2023 son: Nika Amashukeli (Georgia), Wayne Barnes (Inglaterra), Nic Berry (Australia), Andrew Brace (Irlanda), Matthew Carley (Inglaterra), Karl Dickson (Inglaterra), Angus Gardner (Australia), Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda), Luke Pearce (Inglaterra), Jaco Peyper (Sudáfrica), Mathieu Raynal (Francia) y Paul Williams (Nueva Zelanda).

En tanto que los siete asistentes serán: Chris Busby (Irlanda), Pierre Brousset (Francia), James Doleman (Nueva Zelanda), Craig Evans (Gales), Andrea Piardi (Italia), Christophe Ridley (Inglaterra) y Jordan Way (Australia).

Los Pumas serán arbitrados durante la primera ronda por el francés Mathieu Raynal (vs. Inglaterra), el australiano Nic Berry (vs. Samoa) y los neozelandeses Paul Willians (vs. Chile) y Ben O'Keeffe (vs. Japón).