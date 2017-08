El candidato a senador por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo tendrá mañana el primer encuentro cara a cara con los diez intendentes que apoyaron su postulación, pero el clima de la tropa no es el mejor. Después de una performance electoral magra en las primarias, muchos de los jefes comunales piensan en priorizar el pago chico y minimizar pérdidas antes que porfiar en el apoyo al ex ministro de Interior y Transporte. Aunque sólo algunos se animen a enunciarlo en voz alta, todos ya plantean la necesidad de apoyar el corte de boleta en favor de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, candidata a la Cámara alta por Unidad Ciudadana.

“Lo que está en juego en octubre es el tercer senador y los peronistas le queremos ganar a Cambiemos y por lo tanto queremos que Jorge Taiana sea el tercer senador en la provincia de Buenos Aires”, dijo el intendente de Colón, Ricardo Casi, en una entrevista que causó revuelo en el entorno de Randazzo. Otros jefes comunales repitieron críticas de alto voltaje contra el candidato a senador: en ese número se cuentan los de Salto, Ricardo Alessandro; y de Carlos Casares, Walter Torcchio. Esta semana, en un encuentro informal, los alcaldes empezaron a planificar un éxodo.

“No se trata de irse de Cumplir sino de buscar los mejores resultados para la lista de Cumplir en nuestros municipios. Aunque no hubo PASO, la interna del peronismo se saldó con votos. Hay que ser inteligentes y pensar en el futuro”, dijo uno de ellos a este diario. La alternativa que evalúan es el reparto de “boletas cortas”, una treta habitual cuando el intendente tiene más votos que la figura nacional que acompaña. En los cálculos de los jefes comunales, Randazzo perderá votos entre agosto y octubre y no descartan la posibilidad de que termine la elección en el quinto lugar, debajo de la izquierda.

Resta por verse qué rol adoptarán los intendentes del Conurbano que siguen en Cumplir, Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gabriel Katopodis (San Martín), aunque ambos ya dieron pistas de que propician una reunificación de todo el espectro peronista, aunque por ahora prefieren ubicarla después de octubre. De cualquier manera, el camino de Randazzo hasta las elecciones generales será complicado, ya que incluso los jefes comunales que continúen a su lado enfocarán la campaña en el ámbito municipal, descuidando las boletas bonaerenses y nacionales, para intentar revertir los malos resultados obtenidos en las primarias.