La Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió de forma preventiva a la firma Cucchiara y Cía. para concretar y registrar operaciones en la totalidad de segmentos de negociación autorizados por el organismo, por incumplir con la Resolución General 965/2023. La firma en cuestión habría estado vinculada a maniobras previas a las últimas corridas cambiarias.



Según comunicó en las últimas horas el organismo, el pasado viernes en el marco del control y fiscalización habitual que realiza a través de su Gerencia de Inspecciones e Investigaciones y la Subgerencia de Monitoreo de Mercados, se detectó una “actividad operativa irregular” en relación con la compensación diaria y el plazo de liquidación de divisas, por parte del agente de liquidación y compensación integral Cucchiara y Cía.



El organismo verificó las operaciones de compraventa de valores negociables nominados en dólares realizadas por el agente en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y encontró que, en repetidas jornadas en agosto último, la firma “vende más nominales con liquidación en moneda extranjera respecto a los que compra en la misma moneda de liquidación”.



La normativa vigente en la Resolución 965/2023 establece que “la cantidad de valores nominales vendidos con liquidación en dólares y en jurisdicción local no podrá ser superior a la cantidad de valores nominales comprados con liquidación en dicha moneda y jurisdicción en la misma jornada de concertación”.



Esta operación –indicaron- “podría configurar una maniobra especulativa” que se aprovecha de “arbitrajes de precios no permitidos para la cartera de fondos propios de los agentes bursátiles”, afectando “la integridad y transparencia”, además del “normal desenvolvimiento” del mercado de capitales.



De acuerdo con el expediente de la CNV, si el agente continuaba con este tipo de operaciones podría implicar “un riesgo para el mercado en su conjunto” dado que la norma infringida busca “reducir la volatilidad de los valores negociables” para “contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros”.



La suspensión –aclaró el organismo regulador- no implica una sanción a la firma ni tampoco afecta a sus clientes. La misma busca el “resguardo inmediato y efectivo del público inversor y el mercado en razón de circunstancias pasibles de configurar incumplimientos”, y “mantendrá su vigencia hasta tanto hechos sobrevinientes hagan aconsejable su revisión”.



La empresa –según consta en su página web- inició su actividad bursátil en 1969, atendiendo a pequeños ahorristas, inversores institucionales y agentes de bolsa del país.