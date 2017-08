Violar la veda no importa

En trámite ultraveloz, el fiscal electoral Jorge Di Lello archivó las denuncias contra el presidente Mauricio Macri, la candidata a legisladora porteña Myriam Bregman y una serie de periodistas y conductores televisivos como Jorge Lanata y Mirtha Legrand por no haber respetado la veda electoral para las PASO. El fiscal entendió que las declaraciones analizadas no fueron actos deliberados para influenciar la voluntad popular. Macri había sido denunciado porque cuando fue a votar y pidió, en la escuela en la que le tocaba sufragar y ante los medios de prensa, que los “argentinos se expresen con alegría a favor del cambio”. Di Lello consideró que esos dichos no constituyeron una violación a la veda porque “no están sustentados en una conducta deliberada y pergeñada con anterioridad”, por lo que no tienen “entidad suficiente”.