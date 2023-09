A pocos días de cumplirse dos años del triunfo de Ignacio Astore en las últimas elecciones a presidente de Newell’s ya poco queda de la multiplicidad de sectores que se unieron para darle forma al nuevo gobierno. El ex médico del primer equipo delega poco y cierra su cerco de confianza en algunos compañeros de Comisión Directiva. Otros sectores políticos que apoyaron su candidatura ya no tienen ninguna participación en la gestión diaria de la institución y asumen papeles opositores en la vida interna de la institución.

Astore encontró en Gabriel Heinze el técnico ideal para sacar de la agenda diaria la discusión sobre el futuro del primer equipo. Incluso a pesar de las dificultades que tuvo el plantel leproso para asumir protagonismo en el primer semestre del año el trabajo de Heinze no despierta mayores rechazos y su permanencia no despierta ningún debate. Esta es la mejor forma para evitar que tome visibilidad otros factores del club que tienen preocupados a muchos en el parque Independencia: la falta de participación de los sectores políticos que sostuvieron la candidatura de Astore, ya sin diálogo con el presidente, anticipa que habrá lista opositora en 2025.

La primera señal de alarma la dio Julio César Saldaña, el hombre que Astore designó al frente del fútbol profesional como manager y renunció a los pocos meses porque Astore no hizo más que rodearlo de gente que no trabajó en nada en su candidatura. El presidente desconfía de todos, incluso de aquel que lo acompañó en cada reuniones con las peñas y filiales para persuadirlos que lo apoyen con el voto en 2021. Saldaña se sintió defraudado pero se fue sin generar crisis.

Una de las promesas de campaña fue dar a conocer la situación económica del club. Se anunció una auditoria, se dio algunos números preliminares en 2021 pero nunca se dio a conocer el análisis financiero sobre la intitución. La deuda era millonaria, la situación económica comprometida pero la falta de documentación que respalde ese primer diagnóstico pone todo en duda. Sobre el tema nadie más habló en el parque Independencia.

Astore ya no tiene contacto con ninguno de los sectores que lo apoyaron. Incluso esquiva las reuniones que le son solicitadas. “Hay oposición en Newell’s porque Astore no le hace lugar a nadie. No se hace pública la situación porque falta mucho para las elecciones y no aportaría nada salir a debatir sobre la gestión del club ahora. No nos gusta como se administra la tesorería, la relación que el club tiene con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y la llegada como manager de Pablo Guiñazú, pero no es momento de debartirlo en los medios”, confió un referente opositor.